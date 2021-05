Palygino medikų sąlygas Vokietijoje ir Lietuvoje: ginekologo atlyginimas siekia ir 16 tūkst. eurų per mėnesį

Plačiau apie šią situaciją domėjosi laidos „Karštai su tv3.lt“ žurnalistai.

Suviliojo sąlygos ir požiūris į medikus

Kitos Europos šalys medikų iš Lietuvos laukia išskėstomis rankomis. Anot Vokietijoje dirbančio gydytojo, šalyje gerinti sąlygas medikams stengiamasi nuolat.

„Gydytojų Vokietijoje trūksta. Turime gana stiprią paskutiniu metu gydytojų sąjungą, kuri stengiasi mums sąlygas kuo toliau gerinti“, – pasakojo akušeris ginekologas Lukas Arnas Indicianskis.

„Gali ateiti toks laikas, kad ir mums teks daryti tą patį, nes žmonių trūksta ir kažkam reikės dirbti. Tokie viliojimai gadina kažkam kitam gyvenimą, nes kaip mes pykom, kad iš mūsų ima, vilioja žmones jau paruoštus, tai tą daryti yra nelabai etiška pasaulio mastu, nes visiems reikia medikų“, – teigė buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Akušeris ginekologas Lukas Arnas Indicianskis šiuo metu dirba Vokietijos Diuseldorfo „Helios Wuppertal“ ligoninėje, specializuojasi krūties vėžio gydyme. Lietuvos specialistą pirmiausiai suviliojo itin palankios darbo sąlygos ir valstybės požiūris į medikus.

„Tiek yra dažniausiai klinikos suinteresuotos, kad gydytojas pastoviai tobulėtų, tiek ir valstybė skatina, yra įvairiausia literatūra, kuri mums reikalinga, perkamos knygos, taip pat tobulinimosi kursai, konferencijos, seminarai yra visą laiką apmokami“, – pasakojo akušeris ginekologas.

Vokietijoje uždirba beveik 16 tūkst. per mėnesį

Kvailifikuotiems medicinos specialistams suteikiamas tarnybinis transportas, galimybė susigrąžinti dalį lėšų įsigyjant kompiuterinę techniką, vyksta valstybės finansuojami seminarai, dosniai apmokami viršvalanžiai.

„Vieną savaitę gal ir tenka dirbti 40 valandų vidutiniškai. Tai yra dažniausiai be budėjimų, bet jeigu yra budėjimų, tai gali būti kartais ir daugiau tų valandų. Bet vis tiek yra skaičiuojamas tas vidurkis, viršvalandžiai taip pat skaičiuojami ir viršvalandžiai būna išmokami finansiškai arba išeiginėmis dienomis“, – darbo ypatumus atskleidė Vokietijoje dirbantis medikas.

Be abejo visus domina, kiek gi uždirba medikas Vokietijoje. Oficialios statistikos duomenimis vidutinis metinis ginekologo atlyginimas Vokietijoje – 190 000 arba 15 800 eurų per mėnesį. Vadovaujančias pareigas užimančio specialisto metinė alga – 250 000 eurų arba 20 883 eurų per mėnesį.

„Dar papildomai yra gaunami už budėjimus gana geri atlyginimai. Tarp kolegų net kartais yra varžybos, kas daugiau padarys budėjimų, nes yra pakankamai gerai apmokamos tos naktinės“, – pasakojo L. A. Indicianskis.

Lietuviški atlyginimai neguodžia

Tuo tarpu Lietuvos medikai, norėdami užsidirbti ir išlaikyti šeimas, sukasi kaip vijurkai keliuose darbuose.

„Ne iš gero gyvenimo jie eina į tas antraeiles pareigas, ieško papildomų darbų, nes atlyginimai nėra tokie dideli. <...> Yra ligoninių, kur popieriniame variante nesiekia 800 eurų į rankas, tai į rankas gauna geriausiu atveju 400-500 eurų. Tai išlaikyk šeimą, o jei dar viena slaugytoja gyvena“, – tikino Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Aldona Baublytė.

Tuo tarpu Vokietijoje vidutinis medicinos slaugytojos mėnesinis atlyginimas – 2900 eurų arba 34 800 eurų per metus. Tad Vokietijoje šiuo metu, deja, buriasi ištisos lietuvių medikų bendruomenės.

„Turime Diuseldorfe lietuvių bendruomenę. Toje bendruomenėje yra pakankamai daug lietuvių gydytojų“, – tikino Vokietijoje dirbantis medikas L. A. Indicianskis.

„Nereikia pergyventi, jeigu kažkas išvažiuoja į kitą šalį padirbėti ar pasimokyti, tik nereikia susigadinti santykių. Jei žmogus išvažiuoja be pykčio savo šaliai, labai daug šansų, kad jis grįš“, – įsitikinęs Seimo narys A. Veryga.

Tuo metu dabartinis sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys sako, kad kosmetiniais pataisymais šios opios Lietuvos problemos neišspręsime.

„Ko reikia jaunam specialistui? Jam reikia perspektyvos, suvokimo, kad jis dirba stiprioje komandoje, kad įstaiga, kurioje jis dirba, kad ji stipri ir pilnai sukomplektuota. Tai, matyt, kosmetiniais pataisymais nieko neišspręsime“, – teigė A. Dulkys.

