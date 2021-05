Vilniuje gyvenančią lesbietę Aureliją piktina kalbos apie vaikus: tai – nesąmonės

Apie tai plačiau domėjosi TV3 laidos „Karštai su tv3.lt“ žurnalistai.

„Aš nekviečiu neapykantai, kerštui, bet tegul ponas Raskevičius savo veiksmais, savo siūlymais neprovokuoja. Tikrai jis kursto neapykantą. <...> Ponas Raskevičiau, nekurstyk tu neapykantos, aš to prašau“, – įsitikinęs Seimo narys Petras Gražulis.

„Geresnio laiko negu dabar nėra, nes mūsų visuomenė susiduria su įvairiais iššūkiais. Tos poros, kurios gyvena partnerystėje, taip pat susiduria su iššūkiais. Na, pavyzdžiui, ir įvairiais ribojimais – kas gali su kuo bendrauti“, – tikino Seimo narys, vienas iš partnerystės įteisinimo iniciatorių Tomas Raskevičius.

Grėsme savęs nelaiko

Nepaisant gausaus ir prieš LGBT bendruomenę nukreipto protesto, lesbietė iš Vilniaus Aurelija Paunksnė Ignotė grėsme tradicinei šeimai savęs nelaiko. Ji gyvena savo gyvenimą, turi gyvenimo partnerę ir nori jaustis pilnateise Lietuvos visuomenės dalimi. Nori gyventi, džiaugtis ir mylėti.

„Visiškai nėra kažkokia seksualinė preferencija. Man šitie dalykai yra visiškai ne tokie svarbūs, kaip daugeliui gali pasirodyti. Man svarbiausias emocinis ryšys, kurį su vyru man buvo tikrai labai sunku sukurti“, – pasakojo LGBT bendruomenės narė A. Paunksnė Ignotė.

Tačiau parlamentaras Petras Gražulis stoja piestu išgirdęs apie tos pačios lyties asmenų santykių įteisinimą. Lietuva – Marijos žemė.

„Dievas nelaimins tokios tautos. Žmogus toks negimsta, tokiu tampa. Tai jei yra nukrypimų, taigi gydykim“, – teigė P. Gražulis.

„Dažnai žmonės sako, kritikai ypač, kad va prisižiūrėjo ir pats toks pasidarė. Tikrai taip nutinka, nes tu žmogus viduje jau toks esi, bet nežinai pats apie save šito dalyko. Ir iš tiesų prisižiūrėjęs aplink galvoji „ai, tai va, kas man yra“, – pasakojo Aurelija.

Aurelija kalba iš patirties. Ji netapo lesbiete dėl kažkokios ligos. Moteris palaipsniui suprato, kad jai su vyrais asmeniniuose santykiuose yra nepakeliui.

„Aš gan vėlai supratau. Man buvo 24 metai, kai aš pirmą kartą susivokiau, kaip čia yra. Aš 7 metus draugavau, kai buvau visai paauglė, mano santykiai buvo visai ilgi su pirmu vaikinu, bet visą laiką kažkas ne taip, visąlaik kažkas ne iki galo“, – prisiminė Aurelija.

Į vaikus niekas nesikėsina

Partnerystės priešininkai įsitikinę, kad įteisinus partnerystę esą bus atverta Pandoros skrynia. Esą prasidės masiniai vaikų įvaikinimai vienalytėse šeimose, o mokyklose neva bus mokoma homoseksualizmo.

„Tada, kai tu turėtum valstybėje įteisintas tos pačios lyties šeimas, santuokas, iškart automatiškai keltų klausimą dėl sąvokų – pavyzdžiui, mamytė, tėvelis. Tas atsitinka kitose valstybėse – trinamos sąvokos. Tada švietimo sistemoje pradedama kalbėti, kad negalima vaikų mokyti, nėra mamytės, tėvelio, o yra vienas iš tėvų, nes neaišku, kokios lyties jis yra. Kaip vyrų ir moterų tokių nebereikia ir kuriama tokia belytė visuomenė“, – teigė Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas.

„Ne, aš manau, kad iš tiesų yra labai naudinga šviesti dalykus, nes vėlgi tai nėra dalykai, kuriuos tau prikiša į galvą ir tu tampi kitoks. Tu arba esi homoseksualus, arba ne. Žinoti, kaip būna, labai svarbu. Lygiai taip pat, kaip moko apie patyčias – juk nemoko tyčiotis, moko atpažinti, kas tai yra“, – įsitikinusi Aurelija.

Seksualinių mažumų bendruomenės nariai ramina – į vaikus niekas nesikėsina. Be to, vienos lyties asmenys senų seniausiai augina vaikus, kurių jie turi iš tradicinėmis buvusių santuokų ir problemų dėl to nekyla.

„Jeigu jie tuo netiki ir jie žino, ką jie daro, kad kalba nesąmones, nes jie iš tiesų kalba nesąmones, tai man tada labai apmaudu, kadangi žmones prigąsdinti yra labai lengva, jais galima manipuliuoti, o būtent tai ir yra daroma. Esą iš jūsų atims vaikus, iš jūsų atims tradicines šeimas, bet to tikrai nebus“, – patikino LGBT bendruomenės narė Aurelija.

„Atsivertų visos galimybės visiems kitiems žingsniams. Tai yra pirmas žingsnis ir mes žinome iš kitų šalių praktikos. Įtvirtinus partnerystę bus išsireikalauta teismų keliu, kad gali įsivaikinti vaikus“, – kalbėjo P. Saudargas.

Įstatymas paliestų ne tik vienalytes šeimas

Pagal dabartinį įstatymo projektą įteisinę partnerystės santykius asmenys galėtų dalintis turtą, partnerius galėtų išskirti notaras, tačiau partneriams nebūtų galima įsivaikinti vaikų.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje gyvena apie 100 tūkstančių porų, kurios savo santykių yra neįteisinę jokia forma. Todėl šis partnerystės įstatymas paliestų ne tik vienos lyties šeimas.

„Labai nepagrįstas tas argumentas, kad partnerystės institutas yra kažkokia grėsmė šeimai. Aš tai manau, kad jis apskritai stiprina šeimos institutą, stiprina asmenų, kurie gyvena kartu ne santuokoje, tarpusavio santykių apsaugą. Na, ir manau, kad tai tikrai yra toks įstatymo projektas, kuris kažką iš kažko ne atima, o kuria bendrąjį gėrį“, – įsitikinęs T. Raskevičius.

Tačiau šie ketinimai nesuprantami tradicinių šeimų atstovais save vadinantiems politikams, kurie vienos lyties santuokų įteisinime įžvelgia pasaulio pabaigą.

„Nes čia toks absurdas. Kaip tai gali normalus žmogus apie šitą absurdą kalbėti? Nėra daugiau jokių lyčių. Pažiūrėkit, jei būtų viena lytis arba viena rūšis net ir medžių, ir gyvūnijos, tai nesidaugintų niekas, nebūtų vaisių, nebūtų šito pasaulio. Kas čia per nesąmonė ir kodėl mes apie šitą nesąmonę turime rimtai diskutuoti?“ – kalbėjo P. Gražulis.

