Paaiškino, kada nuomonė tampa neapykantos kurstymu – Lietuvoje to padaugėjo kone trigubai

Apie šią situaciją plačiau domėjosi laidos „Karštai su tv3.lt“ žurnalistai.

Žinučių sulaukia abi pusės

Į žinomų politikų paskyras skrieja niekinančios ir net grasinančios žinutės. Štai ką savo „Facebook“ paskyroje skelbia Seimo narys Vytautas Raskevičius: „Į mano socialinių tinklų pašto dėžutes ir vėl plaukia grasinančios ir niekinančios žinutės. Kai kuriose iš jų žadama su manimi susidoroti fiziškai, pavyzdžiui, perpjaunant man gerklę.”

„Kaip nupasakoti tą, ką aš išgyvendavau, kai aš girdėjau, labai arti čia už nugaros, konkrečius žodžius: tai kiek tu čia p****** dar gyvensi toj Lietuvoj, aš tave užmušiu, aš tave prikalsiu“, – pasakojo LGL pirmininkas, „Baltic Pride“ organizatorius Vladimir Simonko.

Tačiau puolama ir kita pusė. Esą kritikuojantys gėjų ir lesbiečių bendruomenę politikai ir piliečiai taip pat taršomi.

„Išvadino homofobu, yra iš netikrų profilių ir pavadino necenzūriniais žodžiais. Iš tikrųjų labai skaudus įvykis, nes vienas LGBT žmogus, draugas man jis buvo, pasakė viskas, kad jei tu taip galvoji, tai tu man esi ne draugas. Tai iš tikro labai liūdna ir skaudu“, – pasakojo visuomenininkas Arminas Mockevičius.

Padaugėjo neapykantos kurstymo

Kada neteisingai ištartas žodis peržengia įstatymo ribas ir pažeidžia konstitucinę žodžio laisvę? Pasak teisės mokslų daktaro, svarbu yra tai, kad išsakoma nuomonė nepažeistų kitų žmonių teisių.

„Tai be abejo Konstitucijoje nuomonių išsakymas yra normalus dalykas. Laisvė – tai yra suprastas būtinumas. Laisvė yra tai, kad nepažeistų kitų žmonių teisių“, – aiškino MRU dėstytojas, teisės mokslų daktaras Algimantas Urmonas.

Svarbiausia, kad reiškiant pilietinę poziciją neimtų vyrauti neapykantos kalba.

„Neapykantos kalba prasideda tada, kai pasakai, kad kažkas neturi teisės gyventi. Tai aš kartais net juos šaržuodama sakau – jei šitie neturi teisės, kurie jums nepatinka, tai mano akimis gal jūs neturite teisės“, – aiškino europlarlamentarė Aušra Maldeikienė.

Lietuvos pareigūnai ir specialistai kviečia Lietuvos piliečius nusiraminti. Kuomet užverda nežabotos aistros, o neapykanta užtemdo blaivų protą, kenčia abi pusės. Šiemet neapykantos kurstymas išaugo kone trigubai.

„Pernai šis skaičius buvo 52 ikiteisminiai tyrimai būtent pradėti dėl neapykantos kurstymo per visus metus. Šiemet jaučiamas padidėjimas. Tai per tris mėnesius yra pradėti 34 ikiteisminiai tyrimai. Jeigu lyginant su pernai trijų mėnesių laikotarpiu, tai pernai per tą laikotarpį buvo 13 tik tai. Tai šiemet yra beveik trigubai daugiau“, – teigė policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.

