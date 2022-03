Nufilmavo, kaip į Rusijos ambasados vartus Dubline įsirėžė sunkvežimis

Policija praneša, kad incidentas įvyko maždaug 13:30 vietos laiku. Policija sulaikė įtariamąjį vyrą.

Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip didelis sunkvežimis trenkiasi į Rusijos ambasados vartus.

Pastarosiomis dienomis Dubline šalia Rusijos ambados vyko protestai dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą.

Savo akimis pamatyti incidentą galite čia:

A large truck has crashed through the gates of the Russian embassy in south Dublin. One man has been arrested. pic.twitter.com/35yLDfGhEd