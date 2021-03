Norbė ketina skųsti policijos sprendimą: jau renka pinigus gynybai

Maždaug prieš savaitę Vilniuje Savanorių prospekte buvo galima išvysti transporto priemonę: tai „VW Golf“ su traktoriaus ratais. Automobilį taip perdarė GO3 laidos „Ant ratų“ kūrėjai.

Perdarytu automobiliu jie išriedėjo į Vilniaus Savanorių prospektą. Prie „Monsto golfo“ vairo sėdėjo Norbertas Daunoravičius, labiau visiems žinomas Norbės vardu. Pasivažinėjimo vaizdai žaibiškai ėmė plisti socialiniuose tinkluose, juos pamatė ir policija. Pareigūnai Daunoravičiui skyrė griežtą nuobaudą: 225 eurų baudą ir metams atėmė vairuotojo pažymėjimą.

Laidų kūrėjas matyt nesitikėjo tokios baigties – manė, kad policija gal panaikins techninės apžiūros galiojimą perdarytam golfui ar skirs simbolinę baudą. Tačiau policija laidų kūrėją nubaudė už chuliganišką vairavimą, sukėlusį pavojų kitiems žmonėms.

„Aš manau, kad taip kvailai besielgiančių žmonių Lietuvoje tikrai nedaug yra. Ir juolab keliančių pavojų, realų pavojų. Vėlgi, policija stebi viešąją erdvę, socialinius tinklus. Erdvę stebime, žiūrime, kokie daromi pažeidimai, juos fiksuojame ir patraukiame atsakomybėn nusižengusius asmenis. Tai turbūt turėtų būti perspėjimas visiems, kad, visų pirma, elgtis taip nevalia. Kita vertus, už tokį elgesį galima susilaukti atsakomybės“, – sako Kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys.

Daunoravičius ketina skųsti policijos sprendimą ir netgi pradėjo rinkti pinigus gynybai. Per trumpą laiką tiesioginės transliacijos „Youtube“ metu jam jo gerbėjai surinko apie du tūkstančius eurų. Daunoravičius tikisi bent jau atgauti pažymėjimą, sako, kad pavojaus kitiems nekėlė, prieš išvažiuodamas į prospektą išbandė mašiną kieme, be to prospektu apvažiavo nedidelį lanką, važiavo nedideliu greičiu.

Tačiau pareigūnai vardina padarytus pažeidimus: buvo važiuojama techninių reikalavimų neatitinkančia transporto priemone, važiavo gatvėmis taip demonstruodamas savo išskirtinumą prieš kitus eismo dalyvius, naudojosi telefonu, užvažiavo ir sustojo ant šaligatvio, kai galinė automobilio dalis liko sankryžoje, nerodė posūkių.

„Vienas iš argumentų to vairuotojo tai, kad Lietuvoje trūksta aikštelių, kur būtų galima išbandyti tokius dalykus. Vėlgi, pervežant tokį automobilį, yra ne viena ir ne dvi aikštelės, vairavimo trasos, kur galima legaliai pabandyti tokią transporto priemonę. Viešajame eisme tokia transporto priemonė dalyvauti jokiais būdais negali“, – pasakoja V. Grašys.

Anot policijos, šiais savo veiksmais jis kėlė realų pavojų savo ir kitų eismo dalyvių sveikatai bei gyvybei. Ne visi socialiniuose tinkluose palaiko Daunoravičių: nemažai žmonių smerkia tokius eksperimentus ir pasivažinėjimus.