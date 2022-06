Nelegalus pasienyje keičia kontrabandininkai: veža vis daugiau baltarusiškų cigarečių

Kapčiamiesčio pasienio užkardoje, Lazdijų rajone, lankėsi Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Prieš porą savaičių buvo sulaikytas užkardos vadas, kuris, kaip įtariama, talkininkavo kontrabandininkams. Anot ministrės, nerimą kelia tai, kad korupcijos atvejų nemažėja.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas Vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei rodo kontrabandines cigaretes. Kapčiamiesčio pasienio užkardos patalpose – tik labai mažas kiekis nelegalių rūkalų. Jų į Lietuvą patenka vis daugiau. Pernai per per visus metus pareigūnai sulaikė pustrečio milijono kontrabandinių cigarečių pakelių. O šiemet per nepilną pusmetį sulaikyta beveik tiek pat.

„98 procentai kontrabandos atkeliauja iš Baltarusijos, iš netoliese tos vietos esančio „Neman” fabriko. Ir šita kontrabanda naudojama ir Lukašenkos režimo finansavimui. Dėl to kovai su kontrabanda skiriamas labai didelis dėmesys“, – teigia VSAT vadas Rustamas Liubajevas.

REKLAMA

Kapčiamiesčio užkardoje besilankydama Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė sako jaučianti apmaudą, kad nemažėja pareigūnų korupcijos atvejų. Tačiau tuo pačiu parodo, kad sistema netoleruoja korupcijos. Prieš porą savaičių buvo sulaikytas šios užkardos vadas Ramūnas Kulakauskas. Jis įtariamas talkininkavęs kontrabandininkams. Iš viso šiemet sulaikyti penki sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ir pernai situacija buvo panaši.

„Dar vienas aspektas, kovos su korupcija spektras. Jis galbūt nėra tiesiogiai susijęs su kontrabandos augimo tendencijomis. Deja, turiu pripažinti, kad mūsų pareigūnai kartais pasiduoda provokacijom, dalyvauja neteisėtoje veikloje“, – sako R. Liubajevas.

„Kas labai svarbu, tai pareigūnų rotacija. Šiandieną buvo aptarta tai, kad tai yra labai efektyvi priemonė pačių pareigūnų arba vadų rotavimas iš vienos vietos į kitą. Jis pasiteisina“, – kalba A. Bilotaitė.

REKLAMA

REKLAMA

Anot pareigūnų, kontrabandos atvejų daugiau nustatoma dėl to, kad prie sienos su Baltarusija dirba daug pareigūnų ir nusikaltėliai dažniau patenka į jų rankas. Didelės pajėgos buvo mestos dėl nelegalių migrantų, dabar siena intensyviau saugoma dėl karo Ukrainoje.

„Tikrinimai ant sienos bus sustiprinti. Atliksime tiek fizinę patikrą, tiek šviesime rentgeno aparatais ir priemonės bus vykdomos kartu su sienos apsaugos tarnyba. Kad apimtis ir mąstai būtų kiek galima didesni. Tai tikrai nusiteikit“, – tikina muitinės departamento vadovas Darius Žvironas.

Vidaus reikalų ministrė siūlo skatinti kontrabandą sulaikiusius pareigūnus. Europos komisija planuoja skirti papildomą finansavimą sienos apsaugai Lietuvai, Latvijai ir Lenkijai. Iš viso 200 milijonų eurų. Lietuvai tektų 70 milijonų.