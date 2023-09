Neįprastos lenktynės Klaipėdoje – kas greičiausiai įveiks rytines spūstis?

Vyras sako, jog taip nori įrodyti visiems likimo broliams ir sesėms, kad gyvenimas nelaime nesibaigia. Tad kuris gi greičiausiais?

Pietinėje Klaipėdos dalyje, autobusų stotelėje, prieš pat rytinį piką buriavosi į darbą skubančių praeivių akį traukianti kompanija. Šnekučiavosi dviratininkas, paspirtukininkas, triračio savininkas ir dar keletas žmonių.

Ten netrukus startavo jau 15 kartą rengiamos išskirtinės Lietuvoje lenktynės, kai įvairių transporto priemonių vairuotojai varžėsi, kas pirmasis įveiks miestą per rytinį piką. Lenktynėmis Klaipėda minėjo dieną be automobilio ir bandė visiems įrodyti, kad viešuoju transportu ar ekologiškomis transporto priemonėmis keliauti pavyksta greičiau.

„Labai tikiuosi užimti top 3. Bet, kadangi yra autobusas, kitos transporto priemonės, manau, bus pakankamai sunku. Bet tikrai stengsiuosi“, – sakė dviratininkas Dominykas.

„Pats asmeniškai nesu važiavęs tokiu metu, kai viešas transportas ir visas transportas dirba šiuo momentu“, – teigė elektromobilio vairuotojas Augustas.

„Sunku prognozuoti, nes ir eismas intensyvėja, bet tikimės geriausio“, – prieš varžybas tikino automobilio vairuotojas Aidas.

Keletas dalyvių piką bandys įveikti viešuoju transportu – autobusu bei maršrutiniu taksi. Lyderiu laikomas praėjusių lenktynių nugalėtojas – paspirtukininkas.

„Tikiuosi gerų sąlygų, kelio na, gal ir laimėti dar kartą“, – sakė paspirtukininkas Alvydas.

Pirmą kartą lenktynėse dalyvauja triratį vairuojantis neįgalusis Gintautas.

„Aš pats nevaldau dešinės pusės ir galima vis dėlto važiuoti, galima kažkur būti, džiaugtis gyvenimu, o ne namuose sėdėti“, – teigė triračio vairuotojas Gintautas.

Sunkiausia, tikėtina, bus bėgikui. Jis aštuonis kilometrus turės įveikti vien savomis kojomis.

„Manau nemažai bus žmonių prie stotelių, tai reikės būti atsargiam“, – sakė bėgikas Viktoras.

Ir lenktynės prasideda. Dviratis, paspirtukas bei triratis nurūksta, kulnus parodo bėgikas, autobusų keleivės lieka laukti savo transporto priemonių, o elektromobilio ir paprasto automobilio vairuotojai susiduria su pirma kliūtimi – reikia laukti prie šviesoforo, mat mašinos kitoje gatvės pusėje.

Pirmuosius du kilometrus lyderiauja dviratis bei paspirtukas. Paskutinis važiuoja automobilis, kuris nuo bėgiko atsilieka viena minute. Trasai įpusėjus lyderiai keičiasi – į pirmą poziciją išsiveržia autobusas, antrasis – elektromobilis, paskutinis lieka bėgikas.

Ir štai finišas šiaurinėje miesto dalyje. Pirmosios jo liniją lyg išėjusios pasivaikščioti kerta stotelėje ramiai išlipusios per 22 minutes atvykusio autobuso keleivės. Viešasis transportas šias lenktynes paskutinį kartą laimėjo prieš septynerius metus.

„Žinokit, geras, tikrai vou. Nes praeitais metais buvom ne pirmi, o dabar dar aplenkėm visus – ir paspirtukininką, ir elektromobilį. Tikrai įspūdinga“, – sakė autobuso keleivės Patricija ir Ugnė.

Įtempta kova dėl antros vietos – kas pirmiau – ar greičiau atvažiavęs, bet dar aikštelėje privalomas pastatyti elektromobilis, ar jam ant kulnų lipantis paspirtukininkas. Vis tik nugali pastarasis, 8 kilometrus įveikęs per 24 minutes. Elektromobilio vairuotojas, atsilikęs minute, lieka trečias.

Paskutinis, per 44 minutes, Klaipėdą įveikė bėgikas.

Dviratis aštuonis kilometrus per piką įveikė per 25 minutes, automobilis – per 28, triratis – per 31, o maršrutinis taksi – per 32 minutes.

Kaip atrodė lenktynės pamatykite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.