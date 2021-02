Naujojoje Zelandijoje 1,5 mln. žmonių užsidarė namuose dėl mieste aptiktų 3 atvejų

Šalia Heathrow oro uosto esantis specialus karantino viešbutis jau laukia pirmųjų atvykėlių. Siekiant pažaboti, kad į šalį nepatektų labiau užkrečiamos ir manoma pavojingesnės koronaviruso atmainos, visi Jungtinės Karalystės gyventojai grįžtantys iš Portugalijos, Brazilijos, Pietų Afrikos ir dar 30-ties Pietų Amerikos ir Afrikos šalių nuo šiandien privalo karantinuotis 10 dienų specialiuose viešbučiuose.

Be to, už tai dar ir suploti 2000 eurų. Griežtos taisyklės įvestos, nes imta abejoti, kad atvykę iš užsienio žmonės iš tiesų sąžiningai karantinuojasi patys. Viešbučių vadovai žada nuoširdžiai rūpintis priverstiniais klientais, lepinti maistu ir dėmesiu. Visgi, tokia tvarka daugeliui panašesnė į griežtą kontrolę, o ne lepinimą — klientams į kambarius bus skambinama mažiausiai du kartus per dieną.

„Svečiams skambinsime kiekvieną dieną, tiesiog norėdami patikrinti ar galime jiems kaip nors padėti, ką nors atnešti, išgirsti ar jie turi kokių skundų“, – sako Arora viešbučio tinklo direktorius Vincent Madden.

O Škotija atvykimą į šalį sugriežtino dar labiau. Viešbučiuose 10-dienų karantinuotis turės atvykėliai iš visų pasaulio šalių. Nenorintiems juose privalomai prabūti gresia 10 000 eurų siekiančios baudos. O tie, kas pameluos, kad neva grįžta ne iš raudonajame sąraše esančiu šalių gali būti nuteisti 10-čiai metų kalėjime. Britai baiminasi, kad vakcinai labiau atspari Pietų Afrikos atmaina gali nubraukti visus sunkiai pasiektus masinio skiepijimo rezultatus. Tačiau skeptikai sako, kad priemonės pavėluotos, nes viruso atmaina jau seniai paplitusi.

„Labai didžiuojuosi, komanda, kuri atliko nuostabų darbą ir bent vieną skiepą suteikė daugiau nei 15-kai milijonų žmonių visoje šalyje“, – pasakoja Sveikatos apsaugos sekretorius Matt Hancock.

Naujasis Britanijos karantino viešbučių planas, nužiūrėtas nuo Naujosios Zelandijos, kuri viešbučiuose karantinuoja visus atvykėlius. Ramiojo Vandenyno valstybė laikoma sėkmės etalonu kovoje su viruso plitimu. Vakar didžiausiame šalies Auklando mieste pusantro milijono žmonių trims dienoms užsidarė namuose, nes mieste aptikti trys nauji viruso užsikrėtimo atvejai.

„Kaip pasirodė buvome teisūs priimdami sprendimą. Tai yra Jungtinės Karalystės atmainos atvejai, arba B1.1.7. Tai labiau užkrečiama atmaina“, – teigia Naujosios Zelandijos premjerė Jainda Ardern.

Naujas Anglijos mokslininkų tyrimas atskleidė, kad britiška viruso atmaina, net tik labiau užkrečiama, tačiau gali būti iki 70 procentų labiau mirtina. Tiesa, mokslininkai pabrėžė, laukiantys daugiau tyrimų rezultatų galinčių tai patvirtinti.

Britiškai koronaviruso atmainai plintant Čekijoje, o Pietų Afrikos – Austrijos Tirolio regione, su šiomis šalimis Vokietija įvedė pasienio patikros punktus. Tam prieštarauja Europos Sąjunga, tačiau Vokietija atkerta, kad Briuselis jau pridarė užtektinai klaidų, dėl vėluojančios vakcinos tiekimo. Dabar iš Austrijos Tirolio ir Čekijos į šalį gali pateikti tik neigiamą testo rezultatą turintys Vokietijos gyventojai.

„Federalinė policija prie Bavarijos sienos patikrino 770 žmonių iš jų 288-niems į šalį įvažiuoti neleista. Tuo metu prie sienos su Tiroliu patikrinta 1000 žmonių. 247-niems iš jų į šalį įvažiuoti neleista“, – kalbėjo Miuncheno policijos vadas Karl-Heinz Bluemel.

Tačiau kornaviruso ribojimai vis tiek nesutrukdė garsiajam Kelno karnavalui. Tiesa, vietoj įprastų kostiumais vilkinčių minių miesto gatvėse karnavalo dalyviai karnavalą surengė savo automobiliuose.

„Taip tai šiek tiek keista, tačiau karnavalas yra karnavalas, todėl mes ir čia“, – sako šventės dalyvis Andre Busmann.

Vokiečiai, regis, tikrai pasiilgo švenčių. 300 bilietų į koncertą stovėjimo aikštelėje ,buvo išgraibstyti per kelias minutes. Jų kaina siekė nuo 50-ties iki 90-ties eurų. Ažiotažas, gal ir neatsitiktinis, preliminariais duomenimis, Vokietija žada karantiną pratęsti mažiausiai iki kovo vidurio.