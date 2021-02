Paviešino skiepijimo Izraelyje rezultatus: skaičiais sunku patikėti net ekspertams

Sveikatos priežiūros organizacija „Clalit“, kuri užtikrina daugiau nei pusės visų Izraelio gyventojų sveikatos priežiūrą, pareiškė, kad 94 proc. paskiepytųjų nesirgo simptominiu koronavirusu. Taip pat pažymima, kad šios grupės paskiepytiems asmenims 92 proc. sumažėja tikimybė susirgti sunkia viruso forma.

Tyrimo metu buvo lyginama su tokios pat apimties grupe, turinčia panašią sveikatos istoriją, kurios nariai negavo vakcinos.

„Tai vienareikšmiškai rodo, kad „Pfizer“ koronaviruso vakcina yra labai efektyvi realiame pasaulyje praėjus savaitei po antrosios dozės, kaip ir buvo nustatyta klinikiniame tyrime“, – „Reuters“ cituojamas „Clalit“ atstovas Ranas Baliceris.

