Prie „Mazda MX 30“ vairo sėdęs laidos žurnalistas Vytenis Kudarauskas gyrė šio automobilio dizainą. Įdomioji jo savybė – durys. Galinės atsidaro priešinga kryptimi, tad būtina praverti priekines duris. Nors patekti į automobilio galinę sėdynę gali ir nesinorėti, nes vietos čia nedaug, o jei priekyje kas nors sėdi, jos beveik nelieka.

„MX 30“ džiugina savo subtiliu, minimalistinio dizaino interjeru, kuris gal ir nėra „premium“ klasės, tačiau kokybės jam nestinga. Abejotinai čia atrodo kamštinio medžio apdaila, kurią labai knieti pakrapštyti. Bet visa kita – puiku. Japonus galima pagirti ir už labai gerą automobilio garso izoliacija, kuri vairuojant elektromobilį yra itin svarbi.

Kaip automobilis „MX 30“ nepraktiškas, bet labai kokybiškas ir išvaizdus.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Naujasis „Mazda MX 30“: kokybiškas, bet praeityje įstrigęs elektromobilis

„Viena įkrova automobiliui pavyks įveikti maždaug 120-140 kilometrų, o toks atstumas buvo priimtinas prieš dešimtmetį. Tačiau „Mazda“ turi atsaką ir teigia, kad „MX 30“ yra skirtas miestiečiams, kurie per dieną nuvažiuoja 40-50 kilometrų. Tai reiškia, kad jį teks krauti kas antrą dieną, todėl reikia turėti galimybę tai padaryti namuose ar darbe, o norint važiuoti tolesnį atstumą, vis tiek teks turėti antrą automobilį“, – elektromobiliu abejoja V. Kudarauskas.

„MX 30“ važiuoja maloniai. Apie 140 arklio galių elektrinis variklis iki 100 km/val. automobilį išjudina per daugiau nei 9 sekundes. Lengvas, bet tikslus vairo mechanizmas nevargina, kai reikia daug sukinėtis mieste. Be to, automobilis labai paslankus ir manevringas.

Naujoji „Mazda“ – nepraktiškas, bet kokybiškas ir stilingas didesnio pravažumo miesto automobilis. Bet atleisti už mažą įveikiamą atstumą nepavyksta niekaip.

„MX 30“ kaina – 34 tūkst. eurų. Subsidijos ir derybiniai sugebėjimai leis sumokėti mažiau nei 30 tūkst. Kaina panaši į pagrindinių konkurentų, todėl tikėtina, kad pasirinkimą lems ne tai, o kitos automobilio savybės.

Visą „Mazda MX 30“ apžvalgą rasite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

Laidą „Autopilotas“ žiūrėkite šeštadieniais 10:00 per TV6.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

Straipsnis parengtas pagal TV6 laidą „Autopilotas“.