Naują grožio ir patogumo bombą pristatantis Statkevičius: gal jau išlįskime, pagaliau, iš tų treningų

„Žinot, tai tas pats, kaip bučiuotis per stiklą. Rinktis medžiagas nuotoliniu būdu, negalint jų paliesti yra labai didelė rizika. Dažnu atveju skiriasi ir atspalviai, ir faktūros. Bet tik gavęs medžiagą gali įvertinti tuos dalykus, todėl tenka vėl iš naujo užsakinėti. Patyrėm finansinių nuostolių, neslėpsiu, tačiau džiaugiuosi, kad net tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis mums pavyko įgyvendinti viską šimtu procentų. Be užuolankų sakau, jog ši kolekcija bus žmonėms, norintiems mano kurtus drabužius dėvėti, o ne tik grožėtis. Aš neturiu milijoninių biudžetų, kaip garsiausi pasaulio mados namai ir negaliu sau leisti tokios prabangos – kurti tik tam, jog būtų į ką akis paganyti. Mano tikslas yra parduoti savo darbus, nes aš iš to gyvenu “, – atvirai sako J. Statkevičius.

Dizaineris taip pat džiaugiasi, kad jo naujos kolekcijos pristatymas sulaukė būtent TV3 ir Go3 televizijų dėmesio, nes J. Statkevičiui apmaudu, kad Lietuvos žiniasklaida domisi užsienio mados kūrėjais, o saviškių darbams neskiria pakankamai dėmesio. J. Statkevičius tikisi, kad naujausia jo kolekcija įkvėps žmones, pagaliau, išlįsti iš treningų ir pradėti puoštis.

„Juk pavasaris jau čia! Nesvarbu, kad dar daug laiko praleidžiame namie, bet artėja Velykos, kitos gražios šventės, ateina vasara ir mes turime laukti šviesesnio laiko atsinaujinę patys. Man tikrai kelia juoką tos amžinos kalbos, kad mada yra kažkas nesvarbaus, kad drabužiai niekam neįdomūs ir niekam nerūpi. Parodykite man nors vieną moterį, kuri nenori apsivilkti naujos suknelės ar naujo rūbo? Išvis nėra žmonių, kuriems nereikėtų drabužių, nes nuo „bomžo“ iki prezidento – visi dėvi drabužius ir mes galime apgaudinėti save, kiek tik norime, bet rūbai visiems yra reikalingi kiekvieną mielą dieną", – šypsodamasis sako J. Statkevičius.

Visą interviu su J. Statkevičiumi žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

„Pasikalbėkim“ – tai tv3.lt rubrika, kurioje žinomi ir įdomūs Lietuvos žmonės dalinasi savo kasdienybės akimirkomis. Dėl ko jie liūdi, džiaugiasi, ką naujo atranda ir kuo gyvena.