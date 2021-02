Gimtadienį minintis Stasiulis pirmąsyk prakalbo apie naują meilę: „Taip, mano širdis užimta“

„Anksčiau net pasiimdavau specialiai laisvą dieną ar atostogas per savo gimtadienį. Štai pernai, kai sukako 40-imt metų, ilsėjausi Balyje. Ir pamenu, kad tądien irgi buvo daug norinčiųjų interviu, bet aš mandagiai leidau visiems suprasti, kad atostogos yra atostogos.

Man poilsis išvis tapo labai svarbus dalykas. Iki karantino dirbau žiauriai daug ir atrodo, kad net būti kitaip negalėjo. Buvau pripratęs plėšytis per kelis darbus – nuo 6 val. ryto darbuodavausi tiesioginiame radijo eteryje, po to skubėdavau į TV3 ofisą, o savaitgaliais dar laukdavo laidų filmavimai ar renginių vedimai. Ilgainiui toks maratonas kirto per savijautą – supratau, kad būtina rasti laiko sau ir su savimi“, – nuoširdžiai sako Mindaugas.

Visgi populiarumas turi savo kainą – žinomas vyras pripažįsta, kad svetimų žmonių dėmesys, kai jį atpažįsta gatvėje ar parduotuvėje, iki šiol truputį trikdo. Todėl karantino laikotarpis Mindaugui net savotiškai patinka, mat gali daugiau laiko skirti pomėgiams ir smagiai leisti laiką namie su šaunia kompanija – kalyte Nida ir nauja mylimąja.

„Aš nemėgstu kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą. Apie darbą, keliones – mielai, o štai kiti dalykai, mano galva, ne taip svarbu žmonėms, priimantiems mane pirmiausia pagal tai, ką dirbu ir veikiu. Bet taip, šiuo metu mano širdis užimta,“ – šypsodamasis sako Mindaugas.

Kas toji laimingoji, pavergusi „Gero vakaro šou“ žvaigždės širdį? Pokalbio metu taip pat išgirsite, kaip Mindaugas atrado buriavimą ir kodėl tai tapo viena stipriausių jo aistrų gyvenime.

Visą interviu su M. Stasiuliu žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

„Pasikalbėkim“ – tai tv3.lt rubrika, kurioje žinomi ir įdomūs Lietuvos žmonės dalinasi savo kasdienybės akimirkomis. Dėl ko jie liūdi, džiaugiasi, ką naujo atranda ir kuo gyvena.