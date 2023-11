Nagrinėjama Nausėdos praeitis: prokurorai pripažino – pranešėjo istorijos iš esmės niekas teisėsaugoje ir netyrė

Bet politikai pasiūlė prokurorams baigti turgų ir pagrasino apskritai pašalinti iš posėdžio. Na, o patys prokurorai pripažino, kad pranešėjo istorijos iš esmės niekas teisėsaugoje ir netyrė.

Generalinė prokurorė buvo priversta aiškintis Seime. Ji su kolega buvo iškviesta į tyrimo komisijos posėdį, kuri aiškinasi vadinamojo VSD ir pranešėjo skandalo užkulisius. Komisija bando aiškintis, ar per prezidento rinkimus Nausėda prašė saugumo tikrinti jo komandos ir rėmėjų sąrašą, ar VSD vadovai nepažeidė įstatymų, kai tikrino būsimo šalies vadovo Nausėdos aplinką.

Tą jau aiškinosi prokurorai, STT ir Seimo komitetas – nieko blogo nenustatė. Bet dabar, artėjant rinkimams valdantieji nusprendė, kad reikia grįžti prie šios istorijos ir vėl. Kad reikia peržiūrėti istoriją, sako ir prokurorai, tačiau atvykę į komisijos posėdį iš karto paprašė viską nuslėpti nuo visuomenės, nes informacija jautri.

„Visi posėdžiai turėtų būti uždari ir motyvuojame tuo, kad būtina užtikrinti ir pranešėjo konfidencialumą, apsaugą, pagal pranešėjų apsaugos įstatymą, bei valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą“, – teigė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Bet komisijų posėdžiai privalo būti vieši, tad prokurorai nieko nepešė. Komisijai vadovauja vienintelis jos narys iš opozicijos – Vytautas Bakas, į kurį pranešėjas prieš 4 metus ir kreipėsi, kai jis buvo Seimo NSGK pirmininku. Būtent dėl šios aplinkybės prokuroras paprašė, kad Bakas apskritai nusišalintų nuo šio tyrimo. Nes gavęs pranešėjo informaciją, ja nepasidalino su komiteto nariais.

„Kyla daug klausimų, ar šitas pranešimas iki patekimo į teisėsaugos organus, nebuvo parodytas tretiesiems asmenims. Tokia informacija gali kilti“, – tvirtino prokuroras Artūras Urbelis.

„Jeigu jūs mane įtariate, kad aš kažkam perdaviau medžiagą, prašau man pagrįskite. Jūs 4 metus turėjote teisę mane apklausti, pakviesti nuo 2019 metų, to nepadarėte“, – teigė komisijos pirmininkas Vytautas Bakas.

Be to, Bakas buvo ir Skvernelio štabo vadovu per prezidento rinkimus, o komisija turi aiškintis ir rinkiminės kampanijos finansavimo klausimus.

„Tai jūs norite tirti, pirmininkas nori save išsitirti, kaip tikrinosi ir apie kokį nešališkumą mes galime kalbėti. Yra keli aspektai, todėl raginame šios komisijos pirmininką nusišalinti. Teikti komisijai nusišalinimą ir komisija priimtų sprendimą šiuo klausimu, kad nekiltų abejonių dėl objektyvaus tyrimo“, – sakė prokuroras Artūras Urbelis.

„Aš tai vertinu, kaip bandymą daryti įtaką, labai nekorektišką, daryti spaudimą komisijos ir pirmininkui, nariams, pačiai komisijai, bet nepaisant tų pareiškimų, komisija savo darbą tęs“, – teigė komisijos pirmininkas Vytautas Bakas.

Prokurorai žaidė pagal politikų taisykles

Komisija privertė prokurorus žaisti pagal politikų taisykles: „Mes kalbame apie interesų konfliktą ir nešališką komisijos darbą. — Gerbiamas prokurore, jeigu jūs trukdysite posėdžiui, aš tiesiog paprašysiu jus palikti posėdžių salę ir mes apklausime jus atskirai.“

Po prezidento rinkimų, į tuometį NSGK pirmininką Vytautą Baką kreipėsi aukštas pareigas saugume ėjęs Tomas Gailius. Jis pranešė, kad saugumo vadovai jam dar prieš rinkimus, liepė patikrinti sąrašą žmonių žmones, kurie, kaip vėliau paaiškėjo, buvo Nausėdos prezidentinės kampanijos komanda ir galimi kampanijos rėmėjai. Pranešėjas sako, kad jo vadovai sąrašą su pavardėmis gavo iš Nausėdos, o kitų kandidatų štabų netikrino. Saugumas tą neigia. Nausėda taip pat tikina, kad tikrinti komandos VSD neprašė.

Dėl pranešėjo informacijos teisėsauga nieko nepadarė, bet vėliau istoriją nagrinėjusi Seimo NSGK, saugumiečių pažeidimų nenustatė.

„– Ar jūsų, tos informacijos patikrinimo kontekste, pasirodė, kad bent viena institucija rimtai būtų turinį analizavusi? Ne procedūras, kas ten kur kam atnešė, nunešė ir pan., patį turinį? — Atsakymas ne, niekas netyrė, todėl mes ir kreipėmės“, – sakė konservatorių frakcijos narys Andrius Vyšniauskas.

Tuomet istorija nugulė į stalčius, o vadovus apskundusį Gailių Dulkys įdarbino konservatorių valdomoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje patarėju.

„Tyrimą vertins Seimas. Tai yra nepriklausomi žmonės, 140 be manęs, nes pats tyrimas, jį atlikus, nereiškia, kad jis turi kažkokią galią. Jis galią įgyja tada, kai tyrimą patvirtina Seimas“, – tvirtino komisijos pirmininkas Vytautas Bakas.

Opozicija mano, kad grįžimas prie šios istorijos, tai tik valdančiųjų noras artėjant prezidento rinkimams, pakenkti Nausėdai. Pats Nausėda tiek dviejų žurnalistų knygą apie šią istoriją, tiek ir patį tyrimą vertina skeptiškai.

„Pasakų neskaitau. Kažkada savo dukroms skaitydavau, dabar nebeskaitau, todėl nelabai galiu pasakyti, kas ten yra parašyta“, – vasarį sakė Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Komisija savo išvadas turi pateikti iki kovo 10 dienos. Kai liks 2 mėnesiai iki prezidento rinkimų.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.