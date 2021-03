Mokyklos atsiverti nori: „Saugosimės maksimaliai, tikimės, kad bus viskas gerai“

Šiaulių Sandoros progimnazijoje šiuo metu pamokos vyksta nuotoliniu būdu. Tik labai nedaug vaikų šiuo metu pluša priešmokyklinio ugdymo klasėse. Ši progimnazija viena iš 59-ių mokyklų Lietuvoje, kurios nori sudalyvauti eksperimente ir grąžinti pradinukus į klases. Eksperimento metu vaikai eina į mokyklas, tačiau tam, kad virusas neišplistų, kas savaitę testuojama visa įstaigos bendruomenė.

„Saugosimės maksimaliai, tikimės, kad bus viskas gerai. Apsaugoti 100-u procentų, garantuoti įsibaiminusiems tėveliams negaliu. Mes visi atsakingai pasistengsime prisiimti rizikas. Tie tėveliai, kurie norės, jie galės vesti, kurie nenorės, mes užtikrinsime toliau nuotolinį mokymą“, – sako Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktorius Kęstutis Šaltis.

Daugiau nei pusė šios mokyklos tėvų sutinka dalyvauti bandyme, likusius tenka įkalbinėti.

„Yra, kurie labai bijo testų. Tie, kas darėsi testus, aš ir pats esu keturis kartus daręsis testą. Tas testas bus mažiau skausmingas, tiksliau, iš viso neskausmingas ir vaikai turėtų tą testą atlikti. Yra tėvų, kurie griežtai pasisako ne. Tokį vieną turėjome, kur vos ne „čipuosime“ mes jį. Visokių pasitaiko, visokių yra“, – pasakoja K. Šaltis.

Kontaktinį pradinukų mokymą taikant COVID-19 kaupinių testavimo metodą Vyriausybė nuo rytojaus leido atnaujinti 25-iose šalies savivaldybėse. Jei eksperimentai bus sėkmingi, virusas neišplis, mokyklų bus atidaroma daugiau.

„Kol kas vyksta atvėrimas naudojant kaupininių metodą, kuris turės būti naudojamas mokyklose, kur vaikų yra daug. Galbūt mažesnėse mokyklose bus galimi ir kiti sprendimai, tačiau tam reikėtų sutarti, kad pedagogai tie, kurie nesivakcinavo reguliariai testuotųsi, kad žinotumėme, kad dirbti yra saugu“, – teigia ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Vyriausybė taip pat paklausė sveikatos ekspertų nuomonės ir nuo kitos savaitės leidžia veikti didelėms ne maisto prekių parduotuvėms, jei šios turi atskirą įėjimą iš lauko.

„Kalbant apie grįžtančius į darbą prekybininkus, jie neturės pareigos, bet ir toliau mes raginame testuotis. Testuotis mobiliuose punktuose, už tuose testus bus mokama mokesčių mokėtojų lėšomis, taip kaip ir kitų grįžtančių į darbą darbuotojų prašėme tai daryti. Tikimės, kad nemenka dalis ta galimybe pasinaudos“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Nuo kitos savaitės atsidarys ir kultūros įstaigos. Muziejai, galerijos bilietus galės pardavinėti, tikrinti tik elektroniniu, bekontakčiu būdu. Vienam lankytojui turės tekti ne mažiau nei 30 kvadratinių metrų ploto. Bus galima lankytis ne didesnėmis nei 2 žmonių grupėmis, šis reikalavimas netaikomas vienam šeimos ūkiui.

Vyriausybė kitai savaitei atidėjo judėjimo tarp savivaldybių ribojimų naikinimo klausimą, nes baiminamasi, kad šalyje gali išplisti viruso mutacijos. Šią savaitę Lietuvos laboratorijos ištyrė per pusę tūkstančio koronaviruso ėminių, nustatė 30 britiškosios mutacijos atvejų. Šis pakitęs virusas plinta sparčiau nei įprastas koronavirusas, dėl to Vyriausybei ir Prezidentūrai patariantys sveikatos ekspertai prognozuoja, kad Lietuvos gyventojams per Velykas teks taikstytis su ribojimais. Norima išvengti Estijos scenarijaus, kai mutacijos greitai pasklido po visą šalį.

„Gali būti, kad teks dar su giminaičiais ir draugais sveikintis internetu. Labai nesinorėtų, kad taip būtų, bet gali taip atsitikti. Dėl mutacijų, jų daugėja. Nėra Estija išskirtinė, turėjo laisvesnį judėjimą, dabar ten dominuojanti britiškoji atmaina ir kitos sunkiau pasiduoda vakcinavimui ir turi aukštesnį užsikrėtimo lygį“, – sako Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas Augutis.

Lietuvoje toliau tęsiasi masinis gyventojų skiepijimas. Į neseniai veikti pradėjusį vakcinacijos centrą su moskvičiumi atvažiavęs šiaulietis Antanas pasakoja, kad sutiko skiepytis tik dėl to, kad jam paskyrė norimą vakciną:

„O „Pfizer“ sako geras, bet irgi 2 kartus reikia irgi skiepytis.“

„Aš „AstraZeneca“ nelabai pasitikiu, nepasitikiu. Gal tų melagienų daug, bet yra tų nuomonių.“

Austrijoje tiriant, ar „AstraZeneca“ vakcina galėjo sukelti kelias nepageidaujamas reakcijas, tokias kaip trombozę ir plaučių emboliją, viena šios vakcinos partija laikinai sustabdytas skiepijimas ir Lietuvoje.

„Tos „AstraZenecca“, kuri sustabdyta, viena serija sustabdyta, tos serijos Šiauliuose nebuvo, penktadienį bus „AstraZenecca“ vakcina ne tos serijos, kuri sustabdyta ir tą vakciną galime naudoti ir skiepyti“, – pasakoja Šiaulių miesto savivaldybės atstovas Vincas Urbonavičius.

Nors mokslininkai pabrėžia, kad „AstraZeneca“ vakcina saugi, ja pasiskiepijo ir Estijos Prezidentė ir Tibetoi lyderis Dalai Lama, Lietuvoje kai kurie gyventojai linkę tikėti gandais internete.

„Lietuvos žmonės yra sunerimę, jie skiepijosi, ta dalis žmonių, kas vyksta?“, – klausia Seimo narys Robertas Šarknickas.

„Buvo sustabdyta ne vakcina, o tik tai viena konkreti partija, apie kurią buvo gauta informacija. Ta partija taip, ji laikinai sustabdyta, kol mes gausime daugiau informacijos. Yra pasitaikę ir įvykių, kai žmonės po skiepo mirė, tačiau nebuvo nė vieno atvejo Lietuvoje, kada būtų konkrečiai susieta su skiepo šalutiniu poveikiu“, – teigia I. Šimonytė.

Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pranešė, kad Europos Sąjungos ir vakcinų gamintojų derybos baigiasi vis sėkmingiau. Kovo antroje pusėje Lietuva sulauks beveik 25 tūkst. daugiau „Pfizer-BioNTech“ vakcinos dozių, nei buvo numatyta iki šiol.