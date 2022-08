Merginos masiškai įspėja vieną kitą: Lietuvoje siaučia 32-ejų vyras, kuris taikosi į jaunesnes

Merginos skatina viena kitą netylėti ir kreiptis į policiją, kad nusikaltimai būtų ištirti ir tariamas vyras sulauktų bausmės. Policijai, nepatvirtintais duomenimis, pasiskundė mažiausiai viena mergina, tačiau naktiniai klubai vienas po kito jau praneša nebeįsileisiantys uolaus merginų viliotojo.

TV3 žinioms pavyko susisiekti ir pasikalbėti su keliomis merginomis, kurioms taip pat teko susidurti su kaltinamu mergišiumi.

REKLAMA

Socialiniuose tinkluose pasipylė dešimtys nuotraukų su žinutėmis, kuriose merginos dalijasi kraupiomis patirtimis apie tai, kaip vienas ir tas pats asmuo prie jų priekabiavo. Meluodamas apie savo tikrąjį amžių, susitikti kvietė ir nepilnametes. Kai kurios pasakoja, kad jas per prievartą šis vyras bandė temptis į mašiną.

O kitas net esą svaigino ir prievartavo:

„Tu neprimeti, ką tas Ignas padarė, išvežė mergą, apnuodijęs. Bandėm sustabdyt, merga vapšie nesigaudė, nėjo ištempt iš mašinos, jis drebėjo ir išvažiavo, pabėgo su ta merga. Mes su Gustu bandėm stabdyti.“

REKLAMA

REKLAMA

„Nu jo, jis bandė rūgštim vakarėly mane nugirdyt, tai ne tik report, bet susitikus kažkur naktiniam gyvenime, run as fast as you can.“

„Esu girdėjus, kad bandė išprievartauti miegančią paną. Pastoviai rašinėdavo ir lįsdavo tiek prie manęs, tiek prie sesių, tiek prie draugių.“

„Yra buvę, dar 17 greičiausiai neturėjau, kai lygiai taip pat parsivežė pas save. Kokie 5–6 metai praėjo, bet vis dar su tokio paties amžiaus skirtingomis merginomis bare matau ateinant.“

„Prieš kokius gal 5 metus, aš sėdėjau viena Magde, man gal 17 buvo tada, ir jis tiesiog random prie manęs prisėdo, bandė kojas glostyt.“

„Sakė, kad jam 24, irgi į mašiną pasikvietęs buvo, lindo iškart bučiuotis, aš, kai girta buvau, nelabai priešinausi, bet po to supratau ir pasakiau, kad vežtų atgal.“

„Užkalbino ir paprašė mano kontaktų, tačiau jam nedaviau, todėl sekė mane dar 10 minučių ir prašė, kad jį apkabinčiau.“

„Mano vienos draugės vos neišprievartavo, tipo ji vos ne stumt ji turėjo iš savo namų.“

„Turėjau ir aš patirtį su juo, savo saldžia kalba suvilioja merginas, ir jomis pasinaudoja… Turėjo laiko praeiti, jog atsigaučiau.“

REKLAMA

REKLAMA

„Laukia jis kiekvieną dieną manęs kavinėj, pasistatęs mašiną priešais, išeini parūkyt, jis su tavim, ir čiupt, už rankytės vedasi prie mašinos, atidaro duris ir sako: einam pasivažinėt.“

„Žinai ką jis man pasakė? Kai kurios merginos nori būti išprievartautos.“

Aiškėja, kad tariamas maniakas yra 32 metų ir turi Kauno technologijų universiteto daktaro laipsnį.

Taip pat buvo žinomas socialinių tinklų veikėjas, turėjęs virš pusketvirto šimto tūkst. sekėjų instagrame, tačiau dabar socialinius tinklus paslėpė.

Prieš tai parašęs vienai merginai iš kitos paskyros, kad tai padarė dėl to, kad negali patikėti, jos visos merginos apie jį rašo nebūtus dalykus.

Teisininkė Iveta Jarašiūnaitė aiškina, kad merginų įvardijami nusikaltimai yra skirtingi, tačiau už kiekvieną grėstų baudžiamoji atsakomybė, jei tai būtų įrodyta.

„Vienos galbūt buvo apsvaigintos, vežtos kažkur, tačiau neišprievartautos, kitos galbūt patyrė seksualinę prievartą. Tai priklausytų nuo aukos kaip tai būtų kvalifikuota. Bet yra baudžiama ir už išžaginimą, ir už pasikėsinimą išžaginti, ir už apsvaiginimą, ir už neteisėtą laisvės atėmimą – jei veži merginą prieš jos valią, suvaržai jos laisvę“, – teigia teisininkė Iveta Jarašiūnaitė.

REKLAMA

REKLAMA

TV3 žinioms pavyko susisiekti ir su keliomis merginomis, kurioms taip pat teko susitikti su ypač aktyviai sekso ieškančiu vyru. Štai Marija jį sutiko eidama į barą. Pasakoja, kad pažintis atrodė nekaltai, ji sutiko su juo pabendrauti, tačiau vėliau jis pradėjo siūlyti kartu praleisti likusį vakarą pas ją namie.

„Sakau, mes niekur nevarysim, sakau, nevažiuosi. Jis sako – galiu tave apkabinti, aš pasakiau ne, bet jis kažkaip paėmė, apkabino, stovėjau kažkaip taip sustingus, jis stipriai mane laikė ir pabučiavo į žandą“, – pasakoja vilnietė Marija.

O kita mergina pasakoja, kad su priekabiautoju Kaune susitiko prieš 3 metus, kai jai buvo 15, tačiau jos amžius esą vyro neatbaidė.

„Pradėjo rašinėti, siūlyti susitikti, pagaliau, kai susitikome Laisvės alėjoje vakare, jis iškart pradėjo mane kabinti, sakė, kad bus mano sekantis vaikinas, nors aš jam sakiau, kad esu daug jaunesnė, ir jaučiuosi nepatogiai. Bet neatrodė, kad jam rūpėtų, nusijuokė, galiausiai kartu pasiūlė važiuoti į Vilnių. Aš pasakiau kad tėvai neišleistų ir matytų mano lokaciją telefone, tai jis pasiūlė palikti telefoną namie“, – kalba kaunietė Lina (aut. past. vardas pakeistas).

REKLAMA

REKLAMA

Kai kurie klubai ir barai, kuriuos anksčiau merginų viliotojas buvo dažnas svečias, jam įėjimą uždarė visiems laikams: „Mes labai viską matom, girdim, ir norėjom pasakyt, kad joks degeneratas nebus įleistas į „Lizdo“ klubą.“

„Mums tos informacijos pakanka, kaip klubui, kad tokį žmogų nebeįleistume į klubą. Pranešėme savo apsaugai, kad šitas žmogus nepageidaujamas jokiame mūsų klube, renginyje, ir kitas dalykas – kadangi darom viešus renginius – padarėm viešą pareiškimą, kad toks reginys netoleruojamas mūsų renginiuose“, – teigia „Opium“ atstovas Vidmantas Čepkauskas.

Pasak teisininkės, jei būtų internete merginų aprašomi epizodai ištirti ir įrodyti jis už grotų galėtų patekti ilgam.

„Už išžaginimą baudžiama iki 7 metų, bet priklauso nuo daugelio aplinkybių – ar asmuo buvo anksčiau teistas, koks tai buvo išžaginimas. Jei asmuo būtų nuteistas už visas nusikalstamas veikas, būtų nemenka bausmė“, – kalba I. Jarašiūnaitė.

Teisininkė ragina nukentėjusias nuo priekabiautojo merginas netylėti ir kreiptis į teisėsaugą. Mat asmenys baudžiami ne tik už išžaginimą, bet ir už apsvaiginimą, laisvės atėmimą – kai kažkas bando jus per prievartą kažkur temptis, sodinti į automobilį bei jei daro psichologinį spaudimą.