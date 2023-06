Matas Maldeikis: „Mes neturėjome nei vieno korupcinio skandalo per tris metus“

Kodėl taip nutiko ir ar ši vyriausybė – skaidriausia Lietuvos istorijoje laidoje „Karštai su tv3.lt“ diskutavo visuomenininkas Andrius Tapinas ir Seimo narys Matas Maldeikis.

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Matas Maldeikis teigė, kad išaiškėjęs neskaidrumas savivaldybių tarybų narių kanceliarinių išlaidų apskaitoje nėra susijęs su vyriausybe.

„Tie ministrės čekiukai nėra vyriausybės krizė“, – teigė M. Maldeikis.

Politikas pridėjo, jog ši vyriausybė – mažiausiai korumpuota Lietuvos istorijoje.

„Neprisimenu vyriausybės, kuri per tris metus neturėjo jokios korupcinės dedamosios. Mes neturėjome nei vieno korupcinio skandalo per tris metus. To niekada nebuvo. <...> Vyriausybę galėjai kritikuoti dėl priimtų sprendimų, bet ne dėl korupcijos“, – tikino M. Maldeikis.

„Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas teigė, kad Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės planas buvo išlaikyti ministrus, kad ir į kokią krizę jie papultų.

„Manau, kad ši vyriausybė buvo užsibrėžusi tikslą pasiekti ramybės uostą 2024 m. spalį, kur vėliau ir toliau plauks arba išsilaipins ir taps opozija, nepaaukojusi nei vieno ministro. Girdime frazes „ritualinis aukojimas“. Tai jų galvose, netekimas yra ne politinis reveransas, ką darė Skvernelis, Butkevičius ir kiti premjerai, o čia jau yra aukojimas“, – teigė A. Tapinas.

Visuomenininkas stebėjosi, kiek krizių dabartinė vyriausybė turėjo atlaikyti ir kad tik dabar

krito pirmasis ministras.

„I. Šimonytė turbūt norėjo įsirašyti į istoriją kaip premjerė, kuri pradėjo su šita vyriausybe, kuri visus apgynė, visus atlaikė, visas krizes atlaikė, o krizių ši vyriausybė turėjo tiek, kiek visos kitos kartu paėmus, reikia pripažinti, kad ši vyriausybė dirbo pačiom sunkiausiomis įmanomomis sąlygomis. Matome to nuovargio pasekmes premjerės reakcijoje.

Dabar, kai pagalvoji, ji atlaikė ministrus ir per trąšas, Kaliningrado tranzitą, pabėgėlių krizę, Dulkys atsilaikė ir dabar dėl kažkokių iš šiukšlių dėžių ištrauktų čekiukų ir dėl to, ką Šiugždinienė parašė, dabar praras ministrę. Aišku, buvo šokas ir ginamės kiek mes galim, negalvodami apie pasekmes arba galvodami labai optimistiškai, kad išsisuks ir dabar. Dėl tokio trumparegiško arba pavargusio požiūrio mes esame tokioje situacijoje“, – teigė A. Tapinas.

