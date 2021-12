Maskva reikalauja stabdyti bet kokį NATO bendravimą su Ukraina

Ginklais prie Ukrainos sienos žvanginanti Rusija, įtampą regione mažinti siūlo iškėlusi reikalavimus, kuriuos viešai publikavo užsienio reikalų ministerijos puslapyje. Sąrašas prieš tai buvo įteiktas amerikiečių diplomatams, kurie juo pasidalino su sąjungininkais.

Mainais už ramybę, Maskva reikalauja NATO ir Jungtines Valstijas įsipareigoti stabdyti bet kokį aljanso karinį bendradarbiavimą su Ukraina. Blokuoti, bet kurios kitos buvusios sovietinės šalies prisijungimą prie aljanso. Be to, Rusija nori, kad NATO gražintų savo pajėgas, ten kur jos buvo 1997 metais: aljanso kariai turėtų palikti Kaukazą, Centrinę Aziją ir Rytinėje Europos dalyje esančias šalis, taip pat ir Lietuvą. Jose NATO negalėtų steigti ir karinių bazių bei be Rusijos žinios rengti karines pratybas.

„Esame pasirengę nedelsiant, netgi rytoj – tiesiogine prasme rytoj, šeštadienį – surengti derybas su JAV trečiojoje šalyje“, – sako Sergejus Riabkovas.

Vašingtonas tokius reikalavimus atmeta ir sako, kad be sąjungininkių Europoje nesileis į jokias dvišales derybas. NATO generalinis sekretorius pridūrė, kad į bet kokias kalbas turi būti įtraukta ir konflikto grėsmėje atsidūrusi Ukraina bei atmeta Rusijos siekius dalintis pasaulį.

„Matome vis agresyvesnę Rusijos pusės retoriką. Brėžiamas raudonas linijas ir perduotą žinią, kur prisideda didinant sąjungininkių susirūpinimą“, – teigia NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Vakar Europos Vadovų Taryboje, Europos Sąjungos šalys vieningai sutarė, Rusijos agresijos atveju atsakytų griežtomis sankcijomis. Briuselis paragino Maskvą nutraukti kariuomenės telkimą prie Ukrainos sienos besugrįžti prie taikių Prancūzijos ir Vokietijos tarpininkaujamų derybų: „Norėtume, kad santykiai su Rusija būtų geri, bet tai labai priklauso nuo Maskvos pasirinkimų, todėl neabejokite, jei Rusija imsis veiksmų prieš Ukrainą, Europos Sąjunga imsis sankcijų, kurios turės milžinišką kainą.“

O kol Kremlius reikalauja į derybas žiūrėti rimtai, prie Ukrainos sienų augantį įtampa ir toliau kainuoja gyvybes. Ukraina skelbia, kad Rytinėje šalies dalyje karių pozicijas apšaudžius Rusijos remiamiems separatistams šiandien žuvo vienas šios šalies karys.