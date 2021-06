Lukašenka grasina užtvindyti Lietuvą pabėgėliais – Lietuva paruošė atgrasymo planą

Mūsų politikai sako, kad reikėtų apsunkinti nelegaliai atvykstančių migrantų gyvenimą, taip pat pasiųsti žinias į jų gimtines, kad mūsų šalyje gero gyvenimo jiems nebus. Pareigūnai jau dabar pasiruošę pademonstruoti jėgą tiems, kurie neturėdami teisės veršis į Lietuvą, parengė planą ir kaip sienos apsaugai pajungti kariuomenę.

Ties Lietuvos — Baltarusijos siena iš kaimyninės šalies glūdumos atėjęs vyriškis apsisuka ir per smėlio juostą, kurioje lieka pėdsakai, patraukia atbulomis. Taip jis nori suklaidinti mūsų pasieniečius, kad šie galvotų, jog kažkas iš Lietuvos perėjo į Baltarusiją, o ne atvirkščiai. Ir jei taip gudraujantis nelegalas gali sukelti šypseną, tai vaizdai, kai į mūsų šalį plūsta būriai nelegalių migrantų, jau verčia susirūpinti atsakingas tarnybas, juolab ir neteisėtas Baltarusijos prezidentas Lukašenka grasina užtvindyti Lietuvą pabėgėliais.

O jų srautas į mūsų šalį ir Europos Sąjungą gerokai išaugo šiemet. Jei 2019-aisiais pričiupti pavyko 46 nelegalus, pernai į pasieniečių rankas pakliuvo jau 81-as žmogus. O šiemet per pusmetį į mūsų šalį neteisėtai pateko ir buvo sugauti 189 migrantai.

„Turime porą skrydžių iš Stambulo ir Bagdado į Minską, per savaitę 4 tie skrydžiai, lėktuve gali apie porą šimtų žmonių, tai įsivaizduokime, apie 600 žmonių atskrenda į Minską ir tie žmonės pajuda organizuotai, kaip matome, Lietuvos link“, – sakė Vidaus reikalų ministrė Agnė Biliotaitė.

Pasienio pareigūnai sako įtariantys, kad nelegalams pasiekti Lietuvą padeda baltarusių pareigūnai. Lietuviams bandant kalbėtis dėl nelegalų, baltarusiai neigia migrantų srautus, prašo pateikti įrodymų, o juos pateikus, pradeda netgi faktus. Baltarusių pasieniečių elgesį puikiai iliustruoja šis vaizdo įrašas.

Jame matyti, kaip kaimyninės šalies pareigūnai tvarko smėlio juostą, kad joje neliktų nelegalų pėdsakų, kurie ką tik perėjo į Lietuvą. Mūsų pareigūnai juos sulaikė ir kreipėsi į baltarusius, tačiau jie ką tik įvykusį sienos kirtimą paneigė ir bendradarbiauti atsisakė.

„Lietuvos ir Lenkijos pozicija Baltarusijos režimo atžvilgiu, matyt, iššaukia tokią reakciją to režimo ir dėl to tos grupės ir vyksta per mūsų rytinę sieną“, – teigė VSAT vadas Rustamas Liubajevas.

Yra atvejų, kai sučiupti nelegalai mūsų pasieniečiams pasakojo, kad jiems Baltarusijos pusėje nurodymus kur ir kada eiti, davė uniformuoti, bet be skiriamųjų ženklų pareigūnai. Į mūsų šalį dažniausiai plūsta musulmonai iš Irako, Sirijos, čečėnai iš Rusijos, taip pat iraniečiai ir turkai. Panašūs srautai nelegalų iš Baltarusijos keliauja ir į Lenkiją, tik ten daugiausia sučiumpama Rusijos piliečių. Vienam žmogui kelionė iš gimtinės į Lietuvą kainuoja iki 15-os tūkstančių dolerių, visai šeimai – iki 35-ių tūkstančių.

„Su VSAT vadu esame sutarę, kad remsime jėga, tai demonstruosime ginkluotą jėgą, mūsų žmonės, mūsų pajėgumai šalia pasieniečių, ginkluoti, remia nuo gegužės 28 dienos ir taip tempsime iki birželio 11“, – kalbėjo Viešojo saugumo tarnybos vadas Ričardas Pocius.

Pagalbos pasieniečiams planą turi paruošusi ir kariuomenė. Policija bando aiškintis organizatorių grupuotes.

„Šitas planas yra gerai veikiantis, labai gerai koordinuotas ir esame suderinę iki smulkmenų tuos veiksmus. Kai tik bus poreikis, kaip minėjo VSAT vadas, mes esame pasirengę ateiti į paramą“, – sakė Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys.

Pasak Policijos generalinio komisaro Renato Požėlos, nusikalstamumas sienų neturi.

„Šita fauna, šitie piliečiai, pasikartosiu, yra ir mūsų klientai, ir didelė dalis jų susiję su organizuotu nusikalstamumu, nusikalstamumas neturi sienų, tai mes matome jų veiklą prie sienos, Lietuvoje, Europoje, todėl darome ir su Europolu, su užsienio šalių policijos tarnybomis“, – sakė R. Požėla.

Politikai sako, kad reikia atgrasyti migrantus ir pasitelkus neigiamas žinias apie tai, kas gali jų laukti mūsų šalyje.

„Galime paimti vieną atvejį, kad kažkas jau 3 mėnesius neišeina, nes nesusitvarko popierių, dar geriau, kad tai būtų tikras atvejis, nedetalizuojant, kodėl taip ilgai trunka, bet kad mūsų biurokratai yra žiaurūs, aršūs, ir šitą informaciją reikia įpurkšti tiesiai tiems, kurie organizuoja perbėgimus. Bet gali ir viešai išeiti. Tai aš manau, šita informacija pati svarbiausia. Tegul bėga per Latviją“, – sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Valdas Rakutis.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad atgrasymas ir tam tikrų sąlygų sukūrimas šiek tiek migrantus atgrasytų.

„Iš tikrųjų tam tikras atgrasymas, tam tikrų sąlygų sukūrimas, kad čia nėra šiltnamis, kur jau taip lengvai viską galėsi padaryti, pasiekti, prieiti prie socialinių sistemų, arba pajudėti kažkur laisvai į kitą Europos šalį, tai atgraso. Kai pradės žmonės rašyti žinutes namo sakydami, kad ne, į Lietuvą gal geriau nereikia“, – sakė L. Kasčiūnas.

Tik 38 procentai sienos su Baltarusija padengta modernia stebėjimo sistema. Likusią dalį padengti buvo planuota per dešimtmetį, tačiau dabar vyriausybė pasišovė tą padaryti iki kitų metų galo. Tuomet nelegalų srautai turėtų sumažėti, ir pasieniečiai dažniau fiksuotų ne juos, o štai tokius sienos kirtėjus, kurie nors ir be dokumentų, bet iš pasieniečių sulaukia tik šypsenų.