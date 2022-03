Linas Linkevičius apie Rusijos karą Ukrainoje: „Ramiai jaustis negali niekas“

Buvęs užsienio reikalų ministras TV3 žinių „Dienos komentare“ aiškino, kad nepaisant visko NATO pagalba abejoti neturėtume.

Ar mes galime būti linksmi ir sakyti, kad karas ne pas mus, mes NATO nariai ir esame saugūs?

Krykštauti niekam nėra priežasčių, juo labiau, kad agresorius kėsinasi į visos Europos saugumo pamatus, visą sistemą. Čia ne tik Ukraina yra užpulta, taip kad čia ramiai jaustis niekas negali, bet tai, kad esame NATO nariai, mums suteikia tvirtesnį pamatą. Žymiai tvirtesnį negu tiems, kurie to pagrindo neturi, ir mes matome, kas vyksta tose šalyse kaip Sakartvelas, Moldova. Jie tikrai jaučiasi netvirtai ir turi tam priežasčių.

Šio karo metu neretas žmogus kaltina NATO neveiklumu. Ar nesusidarytų biurokratinės kliūtis, jei ir mums patiems kiltų grėsmė?

Nesusidarytų. Šiuo atveju matau dar vieną veiksnį – yra ne tik aljanso įsipareigojimas, bet ir nacionaliniai, dvišaliai Jungtinių Valstijų įsipareigojimai. Ne kartą buvo pasakyta, kad kėsinimasis į NATO teritoriją automatiškai reikštų tai, jog ji bus ginama. Taip pat ir mūsų valstybė.

Matyti, net niekas nelauktų to 5 straipsnio aktyvavimo, aš omenyje turiu Jungtines Valstijas. Mes dėl to net neturėtume būkštauti, nepaisant to mechanizmo, kuris nėra pernelyg paprastas.

Visi NATO sprendimai reikalauja sutarimo, bet dabar visi gynybos planai yra aktyvuoti, karinė NATO vadovybė gavo visus įgaliojimus dislokuoti pajėgas ir ten, kur reikia ir kiek reikia. Tai, kas susiję su NATO teritorija, yra visai kitos saugumo garantijos negu toms šalims, kurios nedengiamos NATO skydu.

Kaip greitai būtų galima aktyvuoti 5 straipsnį?

Tam reikia sutarimo ir sprendimo. Vienintelį kartą, kada tas straipsnis buvo aktyvuotas, kai Jungtinės Valstijos paprašė po rugsėjo įvykių. Tada taryba susirinko skubiai ir priėmė sprendimą.

Lygiai tas pats būtų ir dabar, bet visa tai nekrenta iš giedro dangaus kaip kažkoks netikėtumas. Situacija eskaluojasi, yra žvalgybinė informacija ir visa tai yra labai atidžiai stebima ir pajėgų planuotojų, ir politikų. Ta situacija neužtiks netikėtai.

Pirmiausia, tikėkimės, kad ji išvis neatsitiks ir taip nebus, kad bus grasinama NATO, bet ta situacija nesivysto akimirksniu. Tai stebima ir labai atidžiai, tą daro profesionalai ir mes turime jais pasitikėti.

Kiek galime būti tikri, kad mūsų apginamumo planai yra paruošti, detalūs ir pritaikyti šiandienos situacijai?

Jie yra detalūs, pritaikyti, nuolat atnaujinami, šiuo metu yra aktyvuoti. Niekas jų detaliai nei internete, nei viešoje erdvėje neaptarinės, matyti, tai yra natūralu ir suprantama. Abejoti tikrai neturime pagrindo.

