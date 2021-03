Lietuvoje pradeda dirbti kibernetiniai patruliai: stebės, ką žmonės rašo komentaruose

Policininkai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę stebės, ką viešai rašote feisbuke, naujienų portalų komentarų skiltyse. Jei įniršęs internautas pradės kurstyti neapykantą, pareigūnas viešai, kaip gatvėje, pažeidėją perspės. Jei to nepakaks, sulaukti bus galima ir baudos. Policija domins ne tik neapykantos kurstymas, valdžia nori skirti dėmesio skleidžiamam melui apie skiepus nuo COVID-19.