Lietuvoje kyla algos, tačiau gyventojų jos netenkina: norėtų 1,5-2 tūkst. eurų „į rankas“

O apie kokį atlyginimą svajoja žmonės ir ar jaučia, kad pilnėja piniginės? Štai, ką jie sako:

„Ne, man nedidėjo atlyginimas.“

„Maksimum 6 proc. Tai yra žiauriai, žiauriai mažas dalykas.“

„Ne. – Kiek laiko jau nedidėjo? – Daug.“

„30 procentų kokių. Bet aš klasikinis Vilniaus „bajeris“. Pakeiti korporaciją ir gauni 30–40 procentų pakėlimą.“

„Šiaip tai tikrai ne, tikrai nepadidėjo. Viskas yra normose tose pačiose, kaip ir buvo.“

„Aš dirbu parduotuvėj, tai tikrai niekas nekilo.“

„Didėjo. Ir tikrai likau patenkinta.“

„Kada buvo Vyriausybės nustatytas minimumas, tada ir kėlė. Dabar su minimaliomis gyvenam.“

„Aš niekur nedirbu. Aš bedarbė. Atsiprašau.“

Nors nedažnas kalbintas lietuvis gali pasigirti pastaruoju metu didėjusiomis vidutinėmis darbo pajamomis, „Sodra“ skelbia, kad praėjusį ketvirtį – balandžio-birželio mėnesiais – atlyginimai augo visuose sektoriuose, o pajamų didėjimą esą pajuto net kas antras darbuotojas. 46 proc. jų pajamos augo daugiau nei 10 procentų.

„Pernai mes tokių žmonių turėjome mažiau. Tai buvo apie 40 procentų. Taip pat pernai, prieš metus, turėjome apie 24 procentus žmonių, kuriems darbo pajamos galėjo mažėti. Šiemet ta dalis yra sumažėjusi. Taigi didesnei daliai tos vidutinės darbo pajamos augo“, – teigia „Sodros“ atstovė Kristina Zitikytė.

Palyginus su tokiu pačiu laikotarpiu pernai, gyventojų vidutinės darbo pajamos išaugo beveik 17 procentų.

„Tikrai ženklus didėjimas, turint omenyje kontekstą, o kontekstas yra krizė ekonominė. Didžiojoje dalyje valstybių atlyginimai arba visai nekilo arba kilo tik nežymiai“, – aiškina ekonomistas Žygimantas Mauricas.

„Sodra“ skaičiuoja, kad vidutinis atlygis „į rankas“ per metus padidėjo 220 eurų ant popieriaus, arba 128 eurais į rankas. Ir pasiekė 979 eurus.

„Mes jau tapome tokie stiprūs gal netgi drįsčiau teigti vidutiniokai savo svorio kategorijoje. Lyginant su Vakarų Europos šalimis, skirtumas vis dar yra kiek daugiau 2–2,5 karto vidutiniškai. Dar reikia šiek tiek pasistengti, bet, manau, jau netolimoje ateityje matuosime skirtumus nebe kartais, o procentais. Ir tai jau bus toks psichologinis lūžis“, – tęsia ekonomistas.

Panevėžio lopšelio-darželio auklėtoja Audronė Jačiurienė, dirbanti jau 42 metus, sako, kad jai atlyginimas pastaraisiais metais išaugo 300 eurų ir siekia apie 900 eurų. Tačiau moteris nejaučia, kad piniginė būtų labai pastorėjusi.

REKLAMA

„Dabar, kai aš gyvenu viena, trūkti netrūksta labai smarkiai, bet, aišku, būtų geriau, kad būtų daugiau. Bent jau 1500 eurų „į rankas“ tai tikrai turėtų būti. Tam, kad išsilaikytum, kad būtum, kad pakeliautum. Dabar gi yra tik egzistencija, tik egzistavimas“, – tikina ji.

Visgi būtent ikimokyklinio ugdymo mokytojų pajamos per metus augo bene sparčiausiai – kiek daugiau nei trečdaliu. Darželių mokytojus lenkia tik elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjų darbo užmokestis, šoktelėjęs 40 procentų. Gerokai liūdniau su pandemija priešakinėse linijose kovojantiems medikams. Šiemet jų pajamos vos 9 procentais didesnės nei pernai.

„Atlyginimų augimas dviženklis rodo, kad, na, išties atsigavimas ekonominis vyksta ir jis padeda atsigauti net ir toms labiausiai nuo pandemijos nukentėjusioms veikloms. Net ir, sakykime, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigų sektoriuje atlyginimų augimas įgavo pagreitį, nors pernai metasi šis sektorius fiksavo atlyginimų nuosmukį“, – kalba ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.

Taigi vidutinis darbo atlygis „į rankas“ jau beveik siekia 1000. O apie kokį svajoja žmonės, kad galėtų oriai gyventi? Štai, ką sako gyventojai:

„Apie 2000 eurų, jo, kažkas į tą pusę. Čia priklauso nuo to, ką tu nori veikti. Jei moki nuomą, bus OK. Arba jei moki paskolą, bus OK. Ir dar „ant mašinos“ liks.“

„1500 eurų „į rankas“. – Užtektų tiek? – Užtektų pagal tokius miestus, užtektų. Pavyzdžiui, jeigu sostinėje, tai neužtektų. – O dabar kaip? – Aš pats virš minimumo. Ir viskas.“

„Jei su mokyklinio amžiaus vaikais ar studentais, tai turėtų būti nors 3000 eurų, kadangi ir mokslai kainuoja, ir aprangos vaikams reikia. Nesinori, kad vaikai kažkaip išsiskirtų.“

„Kad žmogui užtektų, bent virš 1000 eurų. Jau daug neprašau.“

„2000 eurų. – Užtektų? – Užtektų. – O dabar labai skiriasi nuo to, ką gaunate? – Labai.“

„Jeigu kalbam apie tokį vidutinį, į ką orientuojasi valstybė, tai, sakyčiau, gal po 1500 eurų kiekvienas turėtų turėti, kad padoriai šiek tiek jaustųsi.“

REKLAMA

„Moteriai 1000 eurų tikrai užtenka. Vyriškas atlyginimas, aš sakyčiau, tikrai turėtų būti didesnis. Nesu feministė. Tai, mano manymu, moteriai tikrai yra sočiai. Gal net ir mažiau užtenka.“

Beje, šiuo metu Lietuvoje yra apie 86 tūkstančiai žmonių, kurių mėnesio pajamos nesiekia minimalaus atlyginimo ir yra mažesnės nei 500 eurų.