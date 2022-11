Lietuviai taškosi pinigais: ar po Naujųjų nelauks finansinės pagirios?

Ekonomistams ateinančių metų pirmąjį pusmetį prognozuojant recesiją, lietuviai, užuot atsidėję pinigų juodai dienai, taškė juos per juodąjį penktadienį. Kai kurie prekybininkai sako, kad per nuolaidų dieną prekių pardavė už trigubai, o kai kur – net keturgubai didesnę sumą nei įprastą dieną, ir 20 procentų daugiau nei per juodąjį penktadienį pernai.