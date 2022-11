Nuolaidų ekspertė išdavė auksinius patarimus: sutaupysite krūvas pinigų

Beveik dviejų metų patirtį akcijų paieškose turinti vilnietė, paskyros @akcija.atrakcija įkūrėja, su naujienų portalu tv3.lt pasidalino naudingais patarimais, kaip rasti geriausias akcijas, kaip nepasimauti ant pseudoakcijų ir kada geriausia apsipirkinėti, jei norite kuo daugiau sutaupyti.

Gruodžio mėnesį sukaks du metai, kaip gyvuoja Renatos „Instagram“ paskyra ir, kaip ji pati vadina, akcininkų gretos staiga išaugo. Kasdien ji sulaukia šimtų žinučių iš žmonių, kurie pamato itin gerus pasiūlymus parduotuvėse.

„Paradoksalu, kad kuo labiau paskyra auga, tuo didesnę laiko dalį skiriu „Instagram“. Jeigu prieš metus tai buvo keletas valandų per dieną, dabar tai beveik visa darbo diena. Tiesa, geriausias akcijas užmatau ne tik aš, padeda ir sekėjai iš visos Lietuvos, todėl aš čia ne viena“, – šypteli pašnekovė.

Lietuviai akcijų nesibaido

Akcijos ir įvairūs išpardavimai populiarūs ne tik Lietuvoje, taip įvairūs prekių ženklai vilioja pirkėjus visame pasaulyje. Be to, tai naudinga abiem pusėms – ir pirkėjui, ir pardavėjui.

„Nuolaidos – tai dar viena galimybė sutaupyti ir įsigyti prekę pigiau. Lietuvoje „akcijos“ kažkodėl būna gėdingas reikalas. Yra tekę bendrauti su kai kuriais lietuviškais verslais, kurie jokiais būdais nenorėdavo savęs pozicionuoti su akcijomis ar nuolaidomis.

Keista pozicija, turint omenyje, jog net didžiausi, visame pasaulyje žinomi, ypač brangūs prekiniai premium ženklai, jeigu neturi savo parduotuvėse nuolatinės nuolaidų skilties, tai jau tikrai dalyvauja juodojo penktadienio pasiutpolkėje“, – teigė Renata.

Jos teigimu, nuolaidos yra naudingos ne tik pirkėjams, bet ir prekių ženklams, kurie, vengdami pasiūlyti įvairias nuolaidas, praranda potencialius klientus:

„Nuolaidos – tai dar viena galimybė pritraukti potencialų pirkėją, kuris, išbandęs pigesnę jūsų prekės versiją, vėliau sutiks sumokėti ir pilną kainą ir taip taps nuolatiniu bei lojaliu jūsų įmonės klientu.“

Lietuvius galima vadinti akcijų mylėtojų tauta. Ypač pastaruoju metu, kai viskas itin brangsta. Nuolaidos ne tik padeda sutaupyti. Užtikę nemenką nuolaidą, galite išbandyti produktą, apie kurį ilgą laiką svajojote.

Pati Renata, paklausta, kokią geriausią akciją jai pavyko „pagauti“, sako sunkiai randanti atsakymą į šį klausimą – kas vienam yra auksas, kitam visiškas menkniekis, kurio niekada nepirktų net už mažesnę kainą. Vis tik, vienas radinys įsimins ilgam:

„Kažkada pavyko atrasti žymaus prekinio ženklo bevielius ausinukus už tikrai juokingą kainą. Vėliau paaiškėjo, kad parduotuvė suklydo, tačiau prekes daugeliui spėjusių užsisakyti vis tiek pristatė.“

Moters teigimu, dažniausiai tenka pagauti dideles nuolaidas žinomų prekių ženklų avalynei, kosmetikos priemonėms – tokiais radiniais ji dalinasi kasdien.

Patarė, kaip medžioti nuolaidas

Pasiteiravus, kiek pačiai pavyksta sutaupyti ieškant akcijų, pašnekovė sako mėgstanti jų ieškoti, bet pirkti stengiasi kuo mažiau. Kaip pati sako, kuo mažiau daiktų, tuo švaresnė galva, tad kiekvieną kartą gerai apsvarsto, ar pirkinys jai reikalingas.

„Jeigu atsakymas teigiamas ir daiktas brangesnis, būtinai pasidarau namų darbus ir palyginu kainas kitose parduotuvėse ieškodama pigiausio varianto. Šiais laikais tai užima keletą minučių, o sutaupyti galima tikrai nemažai“, – atskleidė ji.

Jei šiuo metu esate nusižiūrėję prekę, kurios kaina kiek kandžiojasi, Renata siūlo neskubėti, nes artėja išpardavimai. Be to, per tą laiką galite atlikti namų darbus ir išsinagrinėti, kiek kainuoja norima prekė – taip žinosite prekės vertę ir nepasimausite, jei jos kaina bus fiktyviai išpūsta.

Tad kaip ieškoti geriausių nuolaidų? Pirmiausia, Renata ragina apsilankyti jos paskyroje, kur kasdien galima rasti įvairiausių perliukų. Ieškantiems konkretaus daikto, ji rekomenduoja atlikti namų darbus ir internete paieškoti, kur jis kainuoja pigiausiai.

„Jeigu turite daugiau laiko, pasivažinėkite po keletą parduotuvių, kartais kainos internete ir fizinėje parduotuvėje skiriasi“, – pataria pašnekovė.

Jeigu pirkinys neskubus, pakentėkite ir palaukite išpardavimų. Renata teigia, kad didžiausi išpardavimai būna du kartus per metus – birželio ir gruodžio mėnesiais.

Lapkritį vyksta ir įžymusis juodasis penktadienis. Tačiau kaip nepasimauti ant pseudoakcijų, kurių vis dar pasitaiko?

„Vienintelis patarimas – nepirkti aklai ir prieš perkant pasidomėti kainomis kitose parduotuvėse. Akcininkai dažnai atsiunčia nuotraukas, kuomet pamato tokias pseudoakcijas – tokiu būdu galite prarasti ir pirkėją, ir savo gerą vardą“, – sako Renata.

Neskubėkite pirkti

Taip pat nepabijokite prekių siųstis iš užsienio: „Peržiūrėkite produkto kainą užsienio parduotuvėje – beje, net ir to paties prekybos tinklo identiškos prekės kaina Lietuvoje ir užsienio šalyje skiriasi, dažniausiai Lietuvos nenaudai. Parsisiuntimas šiais laikais nėra sudėtingas, todėl tai dar viena alternatyva.“

Apsipirkimas internetu dažnu atveju yra garantas, kad pavyks sutaupyti – galėsite lengviau planuoti ir apgalvoti pirkinius, užsakymo eigoje koreguoti pirkinių krepšelį, iš jo išimti nereikalingas prekes. Taip pat ieškokite nuolaidos kodų. Dažnai juos galima gauti užsiprenumeravus parduotuvės naujienlaiškį.

„Kalbant apie drabužius ir avalynę, visada pirkite sezono pabaigoje. Prekių sandėliavimas dažnai kainuoja parduotuvėms didelius pinigus, todėl sezono pabaigoje likučius parduoda už žymiai mažesnę kainą“, – priduria nuolaidų ekspertė.

Nenumokite ranka ir į nuolaidų korteles, kurias turi kone kiekviena parduotuvė. Be to, dabar beveik visi tinklai turi virtualias nuolaidų korteles, tad nebereikia nešiotis viso pluošto su savimi.

„Maisto prekių parduotuvėse visada lyginkite kainą už 1 kilogramą. Taip pat dažnai parduotuvėse būna skyrius su trumpesnio galiojimo prekėmis, ten galite sumedžioti vertų dėmesio prekių už puikią kainą“, – patarimais dalijasi pašnekovė ir priduria, kad į maisto prekių parduotuvę visada reikėtų eiti su pirkinių sąrašu ir prieš tai susižiūrėti, ką jau turite namuose.

Be to, daugelis prekybos tinklų turi asmeninio prekės ženklo produkciją, kuri daugeliu atveju būna pigesnė. Renata siūlo nenumoti į juos ranka – nors pakuotė dažnai būna neišvaizdi, bet taip galima pasiūlyti žymiai mažesnę kainą, o dėl to nenukenčia nei produkto sudėtis, nei kitos savybės.