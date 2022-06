Lenkijoje – neįprasta protesto akcija: užblokavo įvažiavimą į degalinę

O Vokietijos eksperimentas leisti žmonėms traukiniais važinėtis vos už devynis eurus per mėnesį baigėsi spūstimis ir nepasitenkinimu, kad kainos ne per didelės, o… per mažos.

Jei lietuviams morališkai sunku ištverti dviejų eurų už litrą benzino ribą, lenkams, regis, ta kantrybės riba yra 8 zlotai. Nors eurais tai nesiekia 1,7 eurų, būrelis lenkų susinervino kaip reikiant.

Sekmadienį Belsko Bialos mieste keletas vairuotojų sugalvojo apsimesti, kad sugedo jų automobiliai ir užblokavo įvažiavimą į degalinę: „Automatinė pavarų dėžė užsiblokavo, negaliu pajudėti. Taip keistai sutapo, kad kai važiavau, pamačiau degalų kainas ir automobilis pradėjo trūkčioti.“

Fantazijos vairuotojams netrūksta:

„Važiavau prieš kalniuką ir automobilis sutrūkčiojo. Ir nevažiuosiu toliau, deja. Kažkas su mechanika… Turiu kažkam paskambinti, bet sekmadienį greičiausiai neatsilieps. Tragedija.“

„Šiandien sekmadienis, mechanikai, deja, nepriima, patys sau turime kažkaip padėti. Aišku, po akimirkos gedimai bus sutvarkyti, bet pažiūrėsim, kaip čia bus.“

Tokią protesto akciją atidarytais variklių dangčiais vairuotojai tęsė valandą, kol degalinės savininkas iškvietė policiją. Lenkijoje degalų kainos dabar didžiausios nuo 2000-ųjų, nors jos 30-čia centų mažesnės nei mūsų šalyje. Dar praėjusių metų pabaigoje Lenkijos valdžia priėmė vadinamąjį antiinfliacinį skydą – pusmečiui sumažino akcizus degalams, o neseniai terminą pratęsė iki liepos pabaigos.

Lietuvos valdžia kartoja, kad Lenkijos pavyzdžiu neseks ir akcizų nemažins. O ekspertai neabejoja, kad degalai ir toliau brangs visoje Europoje.

Degalai brangsta ir Vokietijoje

Brangsta ir Vokietijoje: valdžia čia taip pat sumažino akcizus, pigino keliones viešuoju transportu, bet užmojai palengvinti žmonėms gyvenimą tapo chaosu.

Vokietija nusprendė, kad visą vasarą mėnesiniai traukinių ir autobusų bilietai kainuos vos 9-is eurus, kai įprastai kainuoja iki 90-ies. O gerokai sumažinta kaina pirmąjį birželio savaitgalį sugundė minias keliautojų.

Daugelis patraukė atsipūsti prie Baltijos: „Jie juk žino, kad pardavė šitiek bilietų, o važiuoja tokie maži traukiniai. Nenormalu. Šlovė Vokietijos geležinkeliams. Uždirba milijardus, o gauni tokį šūdą.“

Tad daug vokiečių piktinasi ne infliacija, o, atvirkščiai, nori brangesnių bilietų: „Manėme, kad bus puiki poilsio diena, bet buvo tragedija. Visi lipo vienas ant kito, mes sėdėjome ant grindų. Žmonės elgėsi labai nepagarbiai. Nekartočiau tokio „devynių eurų bilieto“ potyrio, geriau mokėčiau visą kainą.“

Tiesa, kai kuriems atpigę bilietai tapo proga pirmąsyk pakeliauti traukiniu: „Taip, keliauju pirmą kartą. Galvoju, gerai, pamėginsiu. Manau, tai šaunu, kartočiau dar sykį.“

Dar iki birželio pirmosios pigius mėnesinius bilietus nusipirko kone 3 milijonai Vokietijos gyventojų.