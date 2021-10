Legendinis aktorius pasidalijo įspūdžiais iš kosmoso: atrodo, kad viršuje – mirtis

Į dangų kyla milijardieriaus Jeffo Bezoso raketa „New Shepard“. Ir tai jau antras turistinis skrydis į kosmosą nuo liepos mėnesio. Keturis misijos dalyvius raketa kelia aukščiau Karmano linijos, pripažįstamos kosmoso riba, kuri driekiasi daugiau nei 100 kilometrų aukštyje virš Žemės.

11 minučių skrydžiu šįkart mėgaujasi ir lietuviškų šaknų turintis, legendinis mokslinės fantastikos serialo „Žvaigždžių kelias“ aktorius Williamas Shatneris. Su misijos dalyviais jis patiria nesvarumo būseną ir, žvelgdamas į mūsų planetą, mėgaujasi vaizdu, kurio jau niekada nepamirš.

Be to, 90-metis W. Shatneris perrašo istoriją ir tampa vyriausiu kosmose pabuvojusiu žmogumi. Visgi 11 neįkainojamų ir nepakartojamų minučių artėja prie pabaigos. Tenka grįžti į Žemę. Nors, tikriausiai, misijos dalyviams to dar nesinori. Galiausiai jie su parašiutais nusileidžia dykumoje. Ir visai netrukus įgulą Žemėje sveikina pats J. Bezossas su komanda.

Aktorius W. Shatneris sunkiai renka žodžius: „Ten matai tamsumą, bjaurią juodumą. Tada pažiūri žemyn – ir ten mėlyna, o viršuje juoda… Ten Motina Žemė ir jaukumas, o viršuje… Ar ten mirtis? Nežinau, ar tai mirtis. Ar tokia yra mirtis? Jėzau, esu be proto sujaudintas. Ši patirtis – kažkas neįtikėtino.“

Galiausiai W. Shatneris, kuris 7-ajame dešimtmetyje įkūnijo Kapitoną Kirką, vadovavusį tarpgalaktinei kelionei, po šio skrydžio susigraudina.

„Tai, ką man suteikei, yra pati giliausia patirtis, kokią tik galiu įsivaizduoti. Esu kupinas emocijų dėl to, kas ką tik įvyko. Tai nepaprasta, nepaprasta. Tikiuosi, kad galėsiu išlaikyti tai, ką jaučiu dabar. Aš nenoriu šio jausmo prarasti“, – sako jis.

Daugeliui kosmoso entuziastų W. Shatnerio kelionė yra derama pabaiga popkultūros reiškiniu tapusiam serialui „Žvaigždžių kelias“, įkvėpusiam ištisas astronautų, mokslininkų ir kosmoso inžinierių kartas.