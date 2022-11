Klaipėdos ligoninėse pagalbos nesulaukusio vyro mama: „Sakau, ką jūs, daktare, darot?“

Klaipėdietė Tatjana prieš porą mėnesių palaidojo vyrą, o dabar ruošiasi vienturčio sūnaus laidotuvėms. Vyriškiui kitą savaitę turėjo sueiti 53-eji. Tačiau penktadienį klaipėdietis pasijuto blogai ir paprašė mamos iškviesti jam greitąją pagalbą.

„Jis išvažiavo greitąja. Paskambinau. Jam visai blogai paliko. Jam prasidėjo isterija, jis verkia, šaukia – man blogai, man blogai. Jam kažką darė ir pasakė, kad viskas gerai“, – pasakoja klaipėdietė Tatjana.

Tad medikai vyrą išleido namo. Išaušo šeštadienio rytas.

„Visą naktį prie jo prasėdėjau. Jis verkia – man skauda, man viską skauda. Sūnau, važiuokim į Raudonąjį kryžių. Ten gera ligoninė, ten daktarai pažiūrės“, – kalba Tatjana.

Respublikinės Klaipėdos ligoninės, anksčiau vadintos Raudonojo kryžiaus ligonine, medikai vyrą apžiūrėjo, atliko tyrimus ir paklausė mamos, ar ši mokės namuose pastatyti lašelinę. Šiai patvirtinus, pradėjo pildyti išrašymo dokumentus.

„Man sako – nieko baisaus nėra. O aš puoliau į isteriją, pradėjau verkti. O ten tokie neštuvai stovi, kur ligonius vežioja, jis va taip ant jų atsirėmęs vargšas. Sakau, ką jūs, daktare, darot, kaip jūs taip galite? Apžiūrėkit jį“, – sako Tatjana.

Vyrą dar apžiūrėjo chirurgas. Ir nurodęs pastatyti lašelinę, išleido namo. Grįžęs su mama vyras jai toliau skundėsi, jog jaučiasi silpnai. Tokia savijauta nepraėjo ir sekmadienį. Ruošdama pusryčius moteris iš sūnaus kambario išgirdo keistus garsus.

„Aš atbėgu, o jis karkia. Jis labai aukštas, stambus. Aš priglaudžiau jo galvą, pradėjau daužyti per krūtinę – sūneli, mylimas mano, nemirk, nepalik manęs vienos, sūneli. Taip ir taip. Iškviečiau greitąją“, – pasakoja Tatjana.

Šias kraupias akimirkas atsimena ir moters kaimynė. Būtent į jos duris sekmadienio rytą ėmė belstis merdinčio vyro mama.

„Mūsų durys yra gretimos. Ir labai ankstus rytas tai buvo, tai nebuvo 7 valandų ryto, išgirdau beldimą ir labai didelį rėkimą, kad miršta sūnus, prašymą pagalbos. Aišku, tuoj pat atbėgau pas kaimynę, buvo iškviesta jau greitoji“, – kalba kaimynė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili.

„Gaivinimas užtruko daugiau nei valandą laiko. Valandą ir 21 minutę, bet efekto negauta“, – komentuoja greitosios pagalbos stoties atstovė Nijolė Dambrauskienė.

„Kada pakliūni į tą epicentrą, kada žmogus miršta ir supranti, kad, matyt, kažkur kažkas yra pražiūrėta, tai yra labai skaudu. Yra labai žiauru. Nes taip be niekur nieko, be priežasties žmonės nemiršta. Tai, vadinasi, priežastis kažkokia buvo ir, kad žmogus buvo išleistas gydytis namuose, matom to pasekmes. Nė para nepraėjo“, – tvirtina G. Burbulytė-Tsiskarishvili.

Klaipėdos universitetinės ligoninės, į kurią vyrą penktadienį atvežė greitoji, atstovai išplatintame pranešime teigia, jog klaipėdietį išleido, mat šis pasijuto geriau: „Reiškiame užuojautą artimiesiems dėl netekties. Pacientui operatyviai buvo atlikti tyrimai, reikalingi įtariant ūmią kardiologinę būklę. Tuo metu tyrimų rezultatai ūmios būklės nerodė. Po gydytojo-specialisto konsultacijos ir skirto gydymo, pacientas pasijautė geriau ir išvyko į namus.“

Tokios pat pozicijos laikosi ir taip pat namo vyrą išleidusiosios Respublikinės Klaipėdos ligoninės administracija. Esą visus būtinus tyrimus medikai atliko.

„Nebuvo nustatyta ūmi patologija, todėl žmogus buvo išleistas į namus su rekomendacija kreiptis planiniu būdu į gastroenterologą, šeimos gydytoją“, – tikina Respublikinės Klaipėdos ligoninės atstovė Marija Gabrienė.

Ir vis tik greitosios pagalbos medikai pasakoja, jog tokie atvejai, kai su švyturėliais atvežti pacientai tą pačią dieną iš ligoninių iškeliauja namo ir vėl kviečiasi greitąją, nėra vienkartiniai.

„Mes nesam pastebėję, kad tai būtų masiškai, bet, kad kreipiasi parvykę iš priėmimo skyriaus pacientai, tokių atvejų yra“, – tvirtina N. Dambrauskienė.

O ir pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Toje pačioje Klaipėdoje dar praėjusią savaitę nutikusi istorija sukrėtė visą Lietuvą. Į dvi ligonines pagalbos ieškoti nuvykęs ir namo išleistas vyras tą pačią dieną mirė. Vis tik, žmonės medikų smerkti neskuba:

„Reikia žinoti, kaip buvo, kas buvo. Kaip gali kaltinti tą ar tą. Negali kaltinti.“

„Kažkoks nesusikalbėjimas. Taip neturi būti. Medikai turėtų padėti, aš taip manau.“

„Ir ne vieną sykį gulėjau, keturis kartus iš eilės. Personalai geri. Gal patys biškį ar gėrimų pagėrė. Čia jau patys kalti. Nesakyčiau, kad ligoninėje kas blogo.“

Vienturčio sūnaus netekusi klaipėdietė žada susisiekti su praėjusią savaitę vyro tokiomis pat aplinkybėmis netekusia moterimi bei jos advokatu ir teisybės teismuose ieškoti kartu.