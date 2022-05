Kitąmet mokinių tvarkaraščiuose gali atsirasti nauja pamoka – gyvenimo įgūdžiai

Vos išgirdę pagalbos prašymą moksleiviai skuba tvarstyti žaizdą. Laimė – visa tai imitacija. Kauno „Santaros“ gimnazijoje vyksta pirmosios medicinos pagalbos varžybos. Gebėjimus demonstruoja trisdešimt komandų iš skirtingų Lietuvos miestų. Vaikai sako, kad tam ruošėsi ne vieną mėnesį.

„Tu nežinai, kas ištiks gyvenime. Nors ir tu mažas ar didelis, tai yra ant tiek svarbu, kad tu gali išgelbėti dar vieną papildomą gyvybę“, – kalba moksleivė Meda Sinickaitė.

„Turim labai gerus specialistus, kurie mums padeda ir mes stengiamės ir teorijoje, ir praktikoje būti“, – sako moksleivis Paulius Kolosovas.

REKLAMA

Mokiniai sutinka, kad tokie įgūdžiai tiesiog būtini, deja, jų dauguma išmoksta ne pamokose, o įvairiuose būreliuose ar savanoriaudami.

„Pagal kiekvieną mokyklą yra skirtingai, nes yra pedagogų, kurie patys iš savo noro nori išmokinti kažko gyvenimiško, ką galėtum panaudoti kiekvieną dieną. Tačiau ne kiekvienoj mokykloj taip yra“, – teigia P. Kolosovas.

„Mūsų specifinė mokykla, tai mes turime šaudymo, medicinos topografijos, tai kiekvieną užsiėmimai būna vis skirtingi dalykai“, – pasakoja kadetas Nojus Martusevičius.

„Reiktų kiekvienoje mokykloje to, privaloma, ypač tokiais laikais gyvenam, tai be to niekaip“, – tikina moksleivė Augustė Česokaitė.

„Santaros“ gimnazijos vadovė sako, kad vaikai tokių dalykų mokosi tik „Žmogaus saugos“ pamokose, tiesa, tokių pamokų mažai, o ir jos vyksta ne visoms klasėms.

„9–10 klasėse tai yra pusė valandos per savaitę, tai vieną pusmetį mokosi, kitą ne. Vyresnėse klasėse tai jau integruojama į įvairius dalykus, ir vyresni tokio atskiro dalyko neturi, o kaip matėm šiandien, ypač vyresniems vaikams, yra be galo svarbu“, – teigia Kauno „Santaros“ gimnazijos direktorė Asta Karlienė.

REKLAMA

REKLAMA

Paramedikų asociacijos vadovas įsitikinęs, kad tokios pamokos turi būti privalomos visiems vaikams. Ir reiktų mokyti ne tik kaip teikti pirmąją medicininę pagalbą.

„Turėtų būti visus metus reguliariai mokoma. Pirma pagalba būtų svarbiausias dalykas, toliau – orientacija, civilinė sauga – jie turėtų žinoti. Ir tas karinis dalykas, kažkiek pamokų tai nepamaišytų tikrai ne“, – kalba paramedikų asociacijos vadovas Rytis Malašauskas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sako, kad kaip tik atnaujina ugdymo turinį ir jau kitąmet pirmų – dešimtų klasių mokinių tvarkaraščiuose atsiras nauja kassavaitinė pamoka.

„Programoje yra ir temos susijusios su ekstremaliomis situacijomis, radiacine sauga ir kitais dalykais – tai ne veltui tas dalykas vadinasi „Gyvenimo įgūdžiai“, nes tai būtent tai ko reikia dabartiniam žmogui, kad jis žinotų kaip elgtis konkrečiose situacijose“, – aiškina bendrojo ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė.

Pamokų turinys bus pritaikytas pagal vaikų amžių, o žiniomis dalinsis jau dirbantys pedagogai bei įvairių sričių žinovai.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes turime ir parengtus „Žmogaus saugos“ mokytojus, kurie išklausę kursus, yra mokytojai, kurie yra socialinio – emocinio ugdymo konsultantai, įgyvendinantys mokyklose prevencines programas, taip pat manom, kad mokyklos galėtų pasitelkti įvairių sričių specialistus, nevyriausybines organizacijas“, – kalba J. Navickaitė.

Naujos pamokos įvedimas atsieis apie 40 milijonų eurų per metus – beveik visos lėšos pedagogų atlygiui.