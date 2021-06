Kinijoje dykumas apželdina medžiais – tikisi apsisaugoti nuo smėlio audrų

Per paskutiniuosius keturiasdešimt metų Kinų medžių sodinimo programa pavadinimu „Didžioji žalia siena“ šalies žalumos plotą padidino nuo vos 10 proc. iki beveik ketvirtadalio visos šalies teritorijos.

Tačiau praėjusių metų kovą stiprios smėlio audros vis dėlto atskriejo į Pekiną, priversdamos gyventojus susimastyti apie valdžios pastangas apželdinti šalį. Pasak ekspertų, Kinijos miško atkūrimas su metais tampa vis produtyvesnis – per metus įgyta daug patirties, be to medžių sodinimo kampanijose dalyvauja tūkstančiai savanorių.