Kinija skelbia areštavusi per 80 žmonių, gaminusių padirbtas vakcinas

Neįtikėtinas naktinis vaizdelis atkeliavo iš Jungtinės Maralystės Meno salos. Po vidurnakčio aludės savininkas atrakina duris ir sveikinasi su lauke jau nekantraujančiais klientais.

Pirmi alaus bokalai ir vyno taurės Meno salos baruose po beveik mėnesio pertraukos pripildyti pirmadienį iš karto po vidurnakčio. Britų salynui priklausanti, autonominė Meno sala įsitaisiusi tarp Anglijos ir Airijos per visą pandemiją fiksavo 434 susirgimus koronavirusu ir 25 mirtis.

Bet paskutines 20 dienų – jokių nepaaiškinamų susirgimų, todėl nuo šiol atsisakė visų suvaržymų ir grįžo prie normalaus gyvenimo. Tiesa, pašalinių sala neįsileidžia.

„Tai fantastiška, smagu čia vėl matyti senus klientus. Visi laimingi įveikę ligą“, – sako restorano savininkas Miles Pettit.

Likusi Jungtinė Karalystė imasi beprecedenčio masinio žmonių testavimo, įvairiuose šalies regionuose aptikus pavojingesnę Pietų Afrikos koronaviruso atmainą. Kai kurių protrūkių britai jau net negali susieti su kelionėmis į užsienį.

„Pas save jau aptikome 105 šios atmainos atvejus. 11 atvejų atrodo niekaip nesusiję su užsienio kelionėmis“, – pasakoja sveikatos ministras Matt Hancock.

Tuo metu Romoje – panašus vaizdas, kaip ir britų Meno saloje. Italijos sostinėje nuo šios savaitės taip pat kiek atlaisvėjo karantino diržas. Mažėjant susirgimų Valdžia leido kavinėms ir barams lauke aptarnauti žmones.

Paskutinį kartą italai taip mėgavosi prieš Kalėdas. Tiesa dabar dar neleista vakaroti. Kavinės užsidaro 18 val.

O Prancūzijoje, kurioje restoranai maistą tiekia tik išsinešti – vienos užeigos savininkė šalies šiaurėje ėmė ir neiškentusi atvėrė duris klientams.

REKLAMA

„Aš pardaviau namus, kad įkurčiau šį verslą. Viską paaukojau. Todėl šiandien atsidariau. Noriu išsaugoti verslą“, – teigia restorano savininkė Kathia Boucher.

Pirmieji klientai trijų mėnesio pertraukos sako savininkę suprantantys.

Tiesa atidarymas ilgai netruko. Netrukus čia apsilankė pareigūnai, surašė ir klientų vardus. O šeimininkei gresia draudimas mėnesį prekiauti maistu išsinešimui ir dar 3500 € bauda.

Ir Prancūzija, ir visa Europa, laukia grįžimo prie normalaus gyvenimo, o tam reikia kuo greičiau paskiepyti didelę dalį visuomenės. Deja, kol kas bendrijoje pirmus skiepus gavo tik 2,3 proc. gyventojų, kai JK tokių beveik 14 proc., o Amerikoje beveik 8 proc.

Vakar su vakcinų gamintojais ir Bendrijos bloko atstovais susitikusi Vokietijos kanclerė pažadėjo paskiepyti visus vokiečius iki vasaros pabaigos ir teisino lėtą Europos vakcinavimo startą.

„Europos Sąjunga neskubino vakcinų tvirtinimo. Žinoma, kad britai patvirtino „AstraZeneca" per parą. Bet mes elgėmės teisingai, nes norime patikimumo. Ne staigaus patvirtinimo, o kokybiško“, – kalbėjo Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Tuo metu Kinijoje policija demaskavimo vakcinų klastojimo ir platinimo tinklą. Pareigūnai skelbia areštavę per 80 žmonių, kurie neva vakcinų nuo COVID buteliukus pildė fiziologiniu tirpalu ir šį skystį platino, kaip tikrą. Pareigūnai per reidus Pekine ir rytinėse šalies provincijose konfiskavo per 3000 padirbtų vakcinų, kiek jų jau spėta parduoti – neskelbiama.