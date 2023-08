Kas nutiks „Wagner“? Neatmetama galimybė, kad ištikimiausi Prigožino šalininkai norės „burtis ir keršyti“

Žinia apie „Putino virėjo” Jevgenijaus Prigožino bei kartu su juo sudužusiu lėktuvu skridusių „Wagner” aukščiausios vadovybės atstovų žūtį netapo sensacija, bet sukėlė nemažai spėlionių ir nuogąstavimų. Apie susiklosčiusią padėtį ir pasklidusias sąmokslo teorijas laidoje „Dienos komentaras“ atsakė Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, filosofas Gintautas Mažeikis.