Karybos ekspertas: „Su „Wagner“ samdiniais ir galimybe, kad jie užpuls Lietuvą, yra panašiai kaip su ufonautais“

Su „Wagner“ samdiniais ir galimybe, kad jie užpuls Lietuvą, yra panašiai kaip su ufonautais. Teoriškai mes visatoje nesame vieni, bet praktiškai nė vieno ufonauto nesutikome. Prieš pradedant kalbėti, ar „Wagner“ grupuotė užpuls Lietuvą, pirmiau pagalvokime, kaip ir kodėl. Kuo „Wagner“ ypatingas? Mes po mūšio Bachmute atsimename, kad jie ėjo kaip mėsa ir griuvo ne dėl to, kad puikiai kovojo, ne dėl to, kad buvo puikiai organizuoti ir ne dėl to, kad turėjo puikią ginkluotę, jie tiesiog mirdavo kaip musės. Žymiai pavojingiau būtų, jei Rusija Baltarusijoje būtų dislokavusi sunkiąją šarvuotąją diviziją, tai iš tikrųjų būtų rimta grėsmė ne tik Lietuvai, bet ir Latvijai bei Lenkijai.

Teigiama, kad Lietuva gali sulaukti įvairių provokacijų. Visgi prezidento patarėjas neseniai yra sakęs, kad tikimybė, jog „Wagner“ samdiniai gali pulti Lietuvą, yra. Kaip jūs manote, kiek tai yra pagrįsta?

Negaliu komentuoti prezidento patarėjo žodžių, galiu vadovautis savo logika ir savo mintimis. Tikėtina, kad kažkokios provokacijos bus, nes hibridinis karas, kurį mums sukėlė Aleksandras Lukašenka, tęsiasi. Be abejo, mus bandys išprovokuoti, gali būti ir neteisėtų sienos perėjimų. Tačiau aš labai abejoju, kad tai galėtų būti pilno masto ginkluotas konfliktas.

Tikėtina, kad esą Rusija Baltarusijoje dislokavo branduolinius ginklus ir jie gali būti tokiu atveju panaudoti, ar taip gali būti?

Rusija daug ką kalba, dar praeitais metais kalbėjo, kad Baltarusijoje bus dislokuotas branduolinis ginklas, bet mes nežinome, ar jis yra, mes tik girdėjome kalbas. Reikia pripažinti tai, kad Rusijos žiniasklaida nėra žiniasklaida, tai yra propagandos šaltinis, bet kokią iš ten ateinančią žinutę reikia vertinti per propagandos prizmę.

Kaip yra su Jevgenijumi Prigožinu, skirtingi šaltiniai nurodo skirtingą jo buvimo vietą.

Nereikia aklai tikėti tuo, ką sako Rusija arba Baltarusija, tai yra informacinis karas. Mes nežinome, kur dabar yra J. Prigožinas, nes jau daugiau nei savaitę jo nematėme. Gal jis dabar sėdi Voronežo 45, slaptame objekte, vienoje iš branduolinių ginklų saugyklų, iš kur jis gali derėtis dėl savo laisvės, gal jis yra ištirpintas rūgštyje, gal jis yra Afrikoje. Mes galime tik spėlioti.

Jo nėra, Sergejaus Sorovikino nėra, ar galima manyti, kad vyksta valymas?

Be jokios abejonės, jeigu yra maištas, reikia susidoroti su maištininkais ir jų rėmėjais. Jeigu „Wagner“ samdinių – maždaug 4 tūkst., tai kiek dešimčių tūkstančių buvo jų rėmėjų? Net ir Rusijos kariuomenės pulkai buvo pareiškę norą prisijungti, tai reiškia, kad Rusijos kariuomenės laukia labai didelis valymas, jeigu jis nėra prasidėjęs, tai labai greitai prasidės, tačiau mes to nežinosime, nes neturime informacijos iš Rusijos.

Kaip vertinate tokį teiginį, kad tai esą yra Putino surežisuotas spektaklis, tarkime, tas ėjimas į Maskvą buvo parodomasis veiksmas, o dabar viskas vėl bus gražu?

Būtų labai keista, jei Putinas visam pasauliui surengtų tokį spektaklį ir parodytų, kad yra per silpnas.

O gal kitas ėjimas bus išjojimas ant balto žirgo, parodant, kad jis – visus nubaudęs nugalėtojas?

Arba jį nubaus ir nulinčiuos. Galbūt jis ir galėtų su J. Prigožinu susitarti, bet Rostovo ir Voronežo gyventojai tikrai nėra susitarę ir jie mato, kad V. Putinas yra silpnas. Aš nemanau, kad tai yra labai sudėtingas ėjimas, planavimas, manau, kad V. Putinas jau praktiškai yra lavonas.