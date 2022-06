Karo Ukrainoje pabėgėlė internete pamatė ant rusų tanko daiktus iš savo namų

Tiesos Rusija nenori girdėti – Maskvos ambasadorius Jungtinėse Tautose, išgirdęs Ukrainos karo tiesą, nesugebėjo nuryti tokio kąsnio ir pasišalino. Tuo metu fronte situacija sudėtinga. Laukiantis gausesnės karinės paramos Kyjivas stengiasi išlaikyti kiekvieną savo žemės metrą Sjeverodonecke. Yra ir kurioziškų situacijų, kai ukrainiečiai ant tankų pamato savo daiktus, pavogtus rusų karių.

„Galite išeiti. Gal jums paprasčiau negirdėti tiesos, ambasadoriau“, – sako Europos Tarybos prezidentas Charlesas Michelis.

Nepakeliamą spengimą ausyse, matyt, sukėlė Rusijos ambasadoriui Jungtinėse Tautose Vasilijui Nebenziai. Jis išėjo iš salės, kai Europos Tarybos vadovas Charlesas Michelis prabilo apie Rusijos vykdomą šantažą maistu.

„Mačiau tai savo akimis. Prieš kelias savaites Odesoje. Milijonai tonų javų ir kviečių užstrigo konteineriuose ir laivuose dėl Rusijos karo laivų Juodojoje jūroje“, – kalba C. Michelis.

Europos Tarybos vadovas Odesoje lankėsi beveik prieš mėnesį. O laivai su grūdais ten kaip stovėjo, taip ir tebestovi įstrigę.

Ukrainos prezidentas pareiškė, kad jam netinka Putino ir Lukašenkos kurpiamas klastingas siūlymas grūdus vežti per Baltarusiją iki Baltijos jūros uostų – nes Lukašenka taip siekia naudos sau, be to, Baltarusija padeda Rusijai kare.

Lietuvoje viešintis Vokietijos kancleris taip pat pareiškė, kad Lukašenkos ir Putino manipuliacijoms negalima pasiduoti.

„Tai negali tapti priežastimi suabejoti priemonėmis, kurių ėmėmės kovodami su žiauria Lukašenkos diktatūra“, – teigia Vokietijos kancleris Olafas Scholzas

O Rusijos su Turkija kurpiamas planas išleisti ukrainiečių laivus iš uostų su sąlyga, kad jie juos išminuos, Ukrainai irgi netinka ir suprantama, kodėl. Šiuo metu rusų laivai nustumti už maždaug 100 km nuo Ukrainos uostų. O išminuotus uostus Rusija esą gali pulti. Maskva net neslepia noro karinėmis priemonėmis kontroliuoti laivų eismą.

„Ukraina turi išminuoti prieigą prie uostų. Tai leis laivams – po mūsų karių patikrinimo, kad jie neįvežtų ten ginklų – patekti į uostus, pakrauti grūdus. Ir jei reikės, su mūsų pagalba pakliūti į tarptautinius vandenis“, – kalba Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Anot Bloomberg šaltinių, Ukrainai toks variantas tiktų, nebent jai būtų suteikta pakankamai priešlaivinių raketų galimam rusų puolimui atremti.

„Turkija dabar ieško būdo suteikti mums garantijas. Manau, jie todėl ir susitinka su rusais. Kad Rusija garantuotų Turkijai, jog jos laivams nieko nenutiks. Aš taip suprantu. Bet jų susitikimų detalių nežinau“, – sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Lietuva siūlo Vakarų karo laivams lydėti Ukrainos krovininius laivus. Zelenskis sako, kad jei sprendimas nebus rastas, uostuose dabar užstrigę kone 25 mln. tonų grūdų rudenį virs jau 75 mln. tonų.

„Rusija stabdo ir savo maisto eksportą. Ir visa tai daro sąmoningai. Putinas stabdo eksportą ir agresyviai naudoja propagandą neigdamas kaltę, nes tikisi, kad pasaulis pasiduos ir atšauks sankcijas. Paprastai tariant – tai šantažas“, – tikina JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

Kol kas vienintelis Ukrainos ginklas prieš Rusiją – ugnis karo lauke. Donbase priešui amerikietiškas dovanas M777 haubicomis siunčia Ukrainos kariai.

Situacija Sjeverodonecke – kurio dalį kontroliuoja ir Putino orkams neleidžia užimti ukrainiečiai – itin permaininga. Bet Zelenskis paaiškino, kodėl reikia ginti kiekvieną miesto metrą ir laukti pažangesnių Vakarų ginklų.

„Turite suprasti, kad jei pasitrauksime į geresnes pozicijas, grįžimas kainuos labai brangiai. Turiu omeny žmonių gyvybes, savų nuostolius. Tai kainuos labai daug“, – teigia V. Zelenskis.

Artimo mūšio vaizdai iš Zaporižios srities. Juos platina AZOV bataliono kariai. Būtent Zaporižia, anot Zelenskio, gali tapti kitu svarbiu rusų taikiniu Ukrainoje. Na, bent jau šio mūšio metu – ukrainiečiai išmušė priešą iš pozicijų.

Kiekvieną savo žemės metrą ukrainiečiai gina ir todėl, kad žino, ką reiškia rusų okupacija. Propaganda ir daviniais maitinamame, masinėmis kapavietėmis dvokiančiame Mariupolyje jau, skelbiama, prasidėjo choleros protrūkis.

Okupantai žadėję atnaujinti uostamiesčiui vandens tiekimą – vamzdžių taip ir nesutaisė. Okupuotame Chersone rusų kariai tapo mirtinai pavojingais kelių ereliais.

O dar karo pradžioje okupuotame Donecke vis daugiau gyventojų jau suvokia, kas iš tiesų kursto karą: „Šaudo juk čia kažkur. Šaudo čia ir atskrenda čia. Ką ten per žinias sako, kad kažkas kitas šaudo.“

„Norėčiau visa širdimi padėkoti patriarchui Kirilui. Maskvos ir visos Rusijos…“, – kalba Ukrainos stačiatikių bažnyčios metropolitas Longinas.

Štai taip į Rusijos patriarchą Kirilą sarkastiškai kreipėsi dar neseniai Maskvai pavaldžios Ukrainos stačiatikių bažnyčios metropolitas vyskupas Longinas po to, kai rusai Donecko srityje sunaikino Sviatogirskio vienuolyno cerkvę: „…už tai, kad žudote mūsų vienuolius, šventikus – dėkojame, jūsų šviesybe, už jūsų didį ir svarbų kraujo liejimo palaiminimą. Tai bedievystė!“

Pabėgėlė pamatė pavogtus daiktus ant rusų tanko

O viena ukrainietė, pabėgusi nuo karo į Jungtinę Karalystę, internete pamatė tai, ko nesitikėjo. Plintančioje nuotraukoje iš jos gimtosios Popasnos miesto moteris ant Putino orko tanko išvydo daiktus iš savo namų.

„Pas mane tokia pati dėžė buvo pavėsinėje. Joje dujinė viryklė, kurią pirkome prieš Naujuosius“, – pasakoja karo pabėgėlė Alina Koreniuk.

Ukrainietės abejonės išgaravo, kai nuotraukoje pamatė ir neseniai pirktą dar neišpakuotą vaikišką patalynę.

„Pas mus ketvirtadieniais atvažiuoja prekeiviai su europietiškomis prekėmis. Ir tą patalynę pirkau pas juos“, – sako A. Koreniuk.

Ukrainietė sako, kad namo grįš, tik kai Popasnoje neliks rusų. O Kyjivas skaičiuoja, kad Ukrainos kariuomenei reikia mažiausiai 60 pažangių salvinių raketų sistemų, kad galėtų efektyviau stumti priešą iš šalies. O kol kas Rusija Donbase lėtai, bet, deja, stumiasi į priekį.