Ką daryti su po švenčių likusiu maistu? Kartais valgyti jį pavojinga

Vaikams klausimų, ką daryti su nuo Velykų likusiais margučiais, nekyla. Atsinešę į darželį margutį ar kelis vaikai su džiaugsmu dalyvauja margučių ridenimo ir daužymo varžybose ar dovanoja jį draugui.

Tačiau šiemet daugelis margučių kolegoms ar giminaičiams įteikti negalėjo, taigi nuo Velykų kaip ir kasmet kiaušinių liko. Ką gi su likusiais kiaušiniais darys vilniečiai:

„Kam nors padovanosiu. Ne ne, per daug.“

„Kam jų reikia, tiek pridaryti tų kiaušinių, kad paskui nežinoti, kur dėti. Liko du. Tai va, dabar vežu draugei padovanosiu ir baigta.“

„Jeigu šeštadienį vakare nudažėm, tai dar gal šį vakarą sunaudosim.“

„Tik trys kiaušinukai liko, klausykit. Suvalgysiu šiandien, rytoj.“

„Veždavom į sodą, tokiems šuniukams, kačiukams klaidžiojantiems.“

„Daug, apie 40. Viską sudaužėm, o kas liko, vištoms sulesint.“

„Šaltibarščius padarysiu. Tiek, kiek liko, tikrai užteks.“

Nors TV3 žinių kalbinti vilniečiai sako, kad šiemet dėl karantino ir judėjimo draudimų kiaušinių dažė ir maisto Velykoms ruošė mažiau, pasak vieno prekybos centro atstovų, šiemet lietuviai nupirko ne tik dvigubai daugiau kiaušinių nei pernai, bet ypač pirko jau pagamintą maistą ir saldumynus, o pardavimai ir pirkėjų srautai rodo, kad šios Velykos buvo panašios į 2019 metų, ne karantinines Velykas.

„Troškiniai įvairūs ir įvairūs kepsniai parduota du kartus daugiau, taip pat parduota daugiau proginių tortų, kai kurių pardavimai siekia net 10 kartų daugiau, Cezario salotų parduota apie 3 kartus daugiau“, – sako „Rimi“ atstovė Renata Keršienė.

O prisikirtę saldumynų ir kitų Velykinių skanumynų, žmonės puolė šturmuoti vaistines ir pirkti virškinimą gerinančius vaistus. Pasak vaistininkų, tokių vaistų žmonės po Velykų įsigijo dvigubai daugiau nei įprastai.

„Žmonės prieš Velykas tingi pasirūpinti visais tais preparatais, o po Velykų, kuri vaistinė dirba antrą Velykų dieną, visi šauna iš karto tenai“, – pasakoja „Camelia“ vaistininkas Arnas Janušauskas.

Po Velykų žmonėms prireikia ne tik į vaistinę, bet ir pas dietologą. Žmonės skundžiasi, kad per šventes ir po jų kirsdami nuo švenčių likusį maistą priauga net po kelis kilogramus. Dietologai perspėja, kad Velykinius virtus kiaušinius reikėtų suvartoti per 3-4 dienas, laikyti juos šaldytuve. Per dieną rekomenduojama suvalgyti ne daugiau kaip 2-3 kiaušinius.

„Tai yra ne tik geras baltymų šaltinis, galbūt ne tik geras to paties cholino, vitamino D šaltinis, bet taip pat jame ir cholesterolio, kurio normos mes tikrai nenorėtume viršyti“, – teigia dietologas Edvardas Grišinas.

Jeigu žmogus po švenčių jaučia pilvo skausmus, silpnumą, jam sutrinka virškinimas ir pakyla temperatūra, tai gali būti apsinuodijimo požymiai. Jei per kelias dienas šie simptomai nepraeina, būtina kreiptis į medikus.