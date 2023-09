Jonavos gyventojai pakraupę – emigrantai iš Šri Lankos automobiliu rėžėsi į namo sieną

Pasak liudininkų, po incidento, supuolus žmonėms prie mašinos, iš jos lindo ir lindo ten susispaudę bėgliai – 7 keleiviai ir vairuotojas. Pirminiais duomenimis, visi automobiliu vykę asmenys buvo Šri Lankos piliečiai.

„Baisu, baisu. Ir laiptai, ir stogelis, ir sienos išplėštos – neturiu supratimo, kiek gali kainuoti“, – TV3 žinioms sakė įvykio vietą apžiūrėjęs patalpų savininkas Petras Budriūnas.

Avarija įvyko vidurnaktį. Gavę žinių, kad nuo Ukmergės link Jonavos galimai važiuoja nelegalai, pareigūnai stabdė automobilį, tačiau jis praskriejo pro ekipažą.

„Netoli Jonavos ties Jadvygavos sankryža mūsų ekipažas laukė, jie pravažiavo dideliu greičiu, mūsų pareigūnai, įjungę garso ir vaizdo signalus, persekiojo, jie nestojo, už poros minučių atsitrenkė į pastatą pačiam mieste Žeimių gatvėje“, – teigė Jonavos policijos viršininkas Šarūnas Martinkėnas.

Išvydę išdaužytas parduotuvės prieigas šiurpo ir jonaviškiai.

„Gerai, kad liaudies nėjo, žmonių, greitis didelis“, – blogiausią scenarijų piešė jonaviškis.

„Baisus vaizdas, Dieve mano, baisu“, – pridėjo moteris.

Pasak Jonavos policijos viršininko, toks skaudus eismo įvykis šiame rajone pirmas.

„Tikrinam, stabdom ir nustatytas ne vienas atvejis, kada gabenami nelegalūs migrantai“, – teigė Šarūnas Martinkėnas.

Jonavoje aukų pavyko išvengti, tačiau nelegalų gaudynės paryčiais apie pusę keturių Suvalkijoje buvo paženklintos mirtimi. Kelyje Marijampolė–Kalvarija pareigūnai stabdė jų automobilį ,,Mazda“. Mašina spruko, pasuko į Liudvinavo miestelį, ten metėsi į šalutinį keliuką link Šešupės ir šlaitu nuskriejo į jos vandenį.

Iš vandens ugniagesiai gelbėtojai ištraukė negyvą moterį. Pirminiais duomenimis, ji 37 metų Azerbaidžano pilietė. Į areštinę uždaryti keturi kartu važiavę vyrai prisistatė esantys iš Indijos. Jie sakė, kad mašiną vairavo žuvusioji.

„Gerai, kad jie dar į šitą tiltą nepataikė, būtų nusinešė pusę tilto. Kaip mes būtume praėję į parduotuvę“, – stebėjosi Liudinavo gyventoja.

Įtariama, kad visi nelegalai naktį buvo vežami iš Latvijos. Pastaruoju metu tokių atvejų ypač padaugėjo. Lukašenkos režimas stumia migrantus į Latviją per menkai apsaugotą jos sieną, čia jau bandė patekti per 7000 asmenų. Prie sienos su Baltarusija latviai tėra pastatę per 50 kilometrų fizinio barjero.

„Iki šiol latviai tik diegiasi tą fizinę infrastruktūrą, stebėjimo sistemų nėra, todėl šiandien 17 pareigūnų važiuoja pas latvius kad padėtų užtikrinti sienos apsaugą“, – sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Kad išvyktų iš gimtinės į Europą, neteisėti migrantai atseikėja milžiniškas sumas. Tokiems vežėjams šiemet pradėta 80 ikiteisminių tyrimų.

„Latvijos piliečiai didžiausia grupė tų vežėjų, 25 sulaikyti, tokie gabentojai, antroje – Ukrainos piliečiai – 18, po 9 – Uzbekistano ir Sakartvelo, lietuvių vienetai“, – sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėjas Giedrius Mišutis.

Tarnybos duomenimis, Lietuvoje šiemet jau sulaikyti 590 gabentų neteisėtų migrantų iš Latvijos, pernai tokių tebuvo 23. Jie visi grąžinti į Latviją.

Daugiau detalių ieškokite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.