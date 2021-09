Jazzu liko apstulbusi „X faktoriaus“ dalyvės potencialu: „Mano svajonė, kad tu būtum mano komandoje“

Sekmadienį muzikinio projekto „X faktorius“ scenoje sužibo dar viena ryški bei didžiulį potencialą turinti atlikėja. Į sceną paskutinė užlipusi 22-ejų studentė iš Panevėžio Gabija Aleknavičiūtė atliko grupės „Panic! At The Disco“ kūrinį „Into the Unknown“, o jos balsas akimirksniu pakerėjo kone visus projekto teisėjus.