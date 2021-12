Janulevičius: Kinija santykių nenorės taisyti dar penkerius metus

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ V. Janulevičius pranešė, kad pramonininkai pajautė sankcijų kainą ir dabar į Kiniją įvažiuoti negali ir mineralinis kuras bei trąšos.

Ponas Vidmantai, praėjusią savaitę girdėjome, kad Lietuva yra ištrinta iš Kinijos muitinės sistemos. Tai reiškia, jog negalime įvežti savo prekių. Ar yra dar kažkokių sankcijų, ar ko imasi Kinija?

Lietuva yra ištrinta iš deklaravimo sistemos. Deklaravimo sistemoje pildant įvežimo dokumentus būtina nurodyti kilmės šalį. Tai elektroninė sistema, apskritai Lietuva ištrinta iš sistemos nėra. Galbūt tai tyčinė klaida, gal netyčinė – niekas nežino, bet įvesti duomenų apie įvežamą ar išmuitinamą krovinį Kinijoje, kuris buvo eksportuotas iš Lietuvos, šiandien atsidarius langelį „kilmės šalis“ neįmanoma įvesti Lietuvos.

REKLAMA

REKLAMA

Turime tokią nesąmonę, kai produktai, kurių kilmės šalis Lietuva, šiandien dienai negali būti deklaruoti Kinijos muitinės sistemoje ir automatiškai nėra leidimo juos įvežti. Kelyje šiai dienai yra apie 400 konteinerių su įvairia produkcija – medienos sektoriaus, baldų sektoriaus, mineralinių žaliavų. Pagal naujausią informaciją kai kuriose vietose stovi ir pilnai produkcijos pakrauti traukiniai, kurie negali išvykti iš Lietuvos, kadangi negaunamas galutinio gavėjo statusas.

Tokių įmonių skaičius auga, jei praėjusį savaitgalį kalbėjome apie trejetą įmonių, tai dabar galime kalbėti jau apie 6 konkrečias įmones, kurios eksportuoja į Kiniją.

Pagal naujausią informaciją mineralinis kuras, trąšos negali būti išvežamos, ar tai tiesa?

Taip, dalis mineralinio kuro, trąšų. Tai, ką Kinija grąžina į Lietuvą, kas atvyksta į Lietuvą iš Kinijos su produkcija, kad tie traukiniai negrįžtų tušti, yra kraunama kitokio pobūdžio produkcija. Tai šiandien dienai ši produkcija kol kas negali palikti Lietuvos, įvažiuoti į Baltarusiją, per Baltarusiją traukiniais per Rusiją, per Kazachstaną ir toliau tiekiama į Kiniją.

REKLAMA

REKLAMA

Ar teisingai suprantu, kad verslas turi žinių, jei būtų atsisakyta žodžio Taivano prekybinė atstovybė, tai klaidos nebebūtų ir galėtų prekes deklaruoti bei įvežti į Kiniją?

Ankščiau tokių žinių turėjome, dabar aš jau esu subjektyvus, ar tai būtų įmanoma. Turėjau pokalbį su keliais stambiais Kinijos verslininkais ir jie teigė, kad sunkumai, kurie dabar yra santykiuose su Kinija, truks 5 metus, nepaisant to, ką ir kaip mes pripažinsime ar ne.

Čia kažkokia mokomoji akcija ir tikėtis, kad jei pakeisime į Taipėjaus atstovybę, manau, jog tai nieko ir nepakeis. Tada šioje vietoje tik būtume pralošę ir politiškai, ir geopolitiškai, ir veidu kritę prieš savo kitus partnerius.

Manau, kad šie sunkumai ateina ilgam ir Kinija tai daro nuosekliai, tai jau akivaizdu. Ar tai tyčia, ar netyčia – kol nėra akivaizdžių atsakymų iš Kinijos pusės, negalime traktuoti, kad tai yra tyčia.

REKLAMA

REKLAMA

Šiai dienai mes turime ieškoti alternatyvų ir bandyti išlaikyti tuos santykius kiek įmanoma konstruktyvius ir abiem pusėms naudingomis sąlygomis. Aš kalbu apie verslą, ne apie politiką.

O kodėl 5 metai?

Tam tikrose šalyse visi planai yra penkmečiai, bet gali būti ir dešimtmetis – čia niekas nežino. Prieš penketą metų mūsų šalies vadovams susitikus su Tibeto vadovais tas šaltukas buvo irgi trejetą metų ir daugelių atvejų politikams teko tą atstatinėti.

Šiandien dienai girdint iš stambesnių kinų kompanijų, jie mano, kad tai gali trukti ir ilgiau.

Visą pokalbį žiūrėkite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.