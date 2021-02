Janė ir Vitas nesulaiko ašarų: aštunta para gyvena be elektros

Iš viso per savaitę elektros ilgiau ar trumpiau neturėjo daugiau nei pusė milijono namų. Elektrą tiekiančios bendrovęs ESO vadovai gyventojų atsiprašo ir žada mokytis iš padarytų klaidų, tačiau kartu ir perspėja – ateityje galime vėl su tuo susidurti.

„Parsinešam kibirais vandenio, o taip net vandens nebūtų, nei arbatai, nei sriubai, niekam“, – Valentų kaimo, Lazdijų rajone gyventojai Janė ir Vitas braukia besikaupiančias ašaras, mat be elektros priversti gyventi jau 8 para.

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aštunta para be elektros gyvena Valentų km Lazdijų raj. gyventojai Janė ir Vitas

„Jau laukiam, kaip sakė, skaičiuojam valandas jau ir žiūrim, išvien mygtukus spaudom, mažu jau atsirado, mažu jau atsirado. Kaip nėra, taip nėra. Užgeso pirmadienio naktį prieš antradienį. Tai atvažiuos po dviejų dienų, tai po kelių valandų atvažiuos ir va, 7 dienos, ir aštunta ir nėra“, – sako Valentų kaimo gyventoja Janė.

„Laukiam, žiūrau, ir viskų, ir nėra, va pas kaimynų nueinu, sakau, mažu pas mus tiktai nėra“, – pasakoja Valentų kaimo gyventojas Vitas.

Žmonės sako priversti eit miegoti iš karto sutemus, bet kur kas daugiau nerimo dėl maisto produktų.

Laikyti maistą sniege prie namų žmonės nedrįsta – to tik ir laukia katinai, ar iš miško atklystantys žvėrys. Neramu ir dėl hidroforo, kuris tiekia vandenį iš šulinio. Jį žmonės apklojo liemenėmis, o šilumą išgaut bando net ir degindami žvakes.

„Aš pats lyg kaltas jaučiuosi, kad pas žmones, mano žmonės vargsta“, – teigia seniūnas Vidmantas Dambrauskas.

Bendruomenės seniūnas sako, kad su gyventojais padarė, ką galėjo – atkasė privažiavimus prie sugadintų linijų.

„Visi žmonės supranta, ir mes patys suprantame, ir man ir ESO skambindavo man tiesiogiai, ir mes valėm tuos kelius, ir toje pačioje Varviškėje ir laidai nutrūko ir stulpai subyrėjo, ten turėjo ir sunki technika privažiuoti, ir visus tuos kelius nuvalėm, kad jie privažiuotų, kad kuo greičiau žmonėms padėtų“, – kalbėjo V. Dambrauskas.

REKLAMA

ESO vadovas sako, kad snygis buvo rekordinis, o gedimus šalino apie 600 darbuotojų.

„Visų problemų negalime nurašyti gamtos stichijai. Turime suprasti, kad keičiantis klimatui tokių gamtos kataklizmų matysime vis daugiau. Vadinasi mes turime jiems ruoštis visi kartu“, – sako „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

„Turim užtikrinti tinklo patikimumą, tą darome ir esame suplanavę, jau vasarą pasitvirtinę programą, pagal kurią ypač miškingose vietovėse didinsim požeminių kabelių skaičių, kad lūžtantys medžiai nenutrauktų linijų“, – pasakoja ESO vadovas Mindaugas Keizeris.

Šalyje yra apie 80 tūkstančių kilometrų elektros linijų, kurios nutiestos ore. Skaičiuojama, kad jas visas pakeisti kabeliais, kurie būtų nutiesti po žeme, kainuotų net apie pustrečio milijardo eurų. Tiesa, pati bendrovė sako, kad per artimiausią dešimtmetį suplanavusi po žeme nutiesti apie 11 tūkstančių kilometrų kabelių.

O gyventojai filmuoja ir baksnoja pirštais į pačios ESO bendrovės aplaidumą – ne visur aplink nutiestus elektros laidus iškirstos proskynos, tad per gamtos šėlsmus laidai ir nutraukiami.

„Per praeitus 3 metus buvo investuota į ESO tinklą arti 600 milijonų. Iki 2030 metų mūsų investiciniuose planuose yra planuojama investuoti į ESO tinklą arti 2 mlrd. Iš jų virš 400 milijonų bus nukreipta būtent į orinių elektros linijų pakeitimą požeminiais kabeliais“, – teigia D. Maikštėnas.

ESO priklauso „Ignitis grupei“, o šią valdo Finansų ministerija. Pats namuose kelias paras elektros neturėjęs viceministras sako priekaištų bendrovei neturintis.

„Dėl elektros tiekimo atstatymo trukmės iš tiesų turime suprasti gamtos aplinkybes, tai dėl to negalime kelti priekaištų. Dėl techninių klausimų, ar tai buvo tik gamtos sąlygos, ar buvo ir kažkokių giluminių priežasčių, tą dar turėsime išsinagrinėti“, – kalbėjo Finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

REKLAMA

Iš viso per savaitę elektros tiekimas buvo sutrikęs net 520 tūkstančių namų ūkių. Ir nors šiandien apie 16 valandą ESO pranešė, kad elektros tiekimą atkūrė visiems gyventojams, Janė ir Vitas iš Valentų kaimo tuo metu elektros vis dar neturėjo. Be elektros likusius ir besipiktinančius gyventojus dar savaitgalį nusprendė pamokyti ESO klientų aptarnavimo departamento vadovė.

Ji pasiūlė besiskundžiantiems mažiau zysti: „Verkiantys ir zyziantys, rėkiantys ir besikeikiantys, kad neturit elektros – pasiimkit kastuvus ir 12 valandų be perstojo (be maisto, be tualeto, be prisėdimo) nukaskit sniegą, nurinkit nuverstus medžius ne tik nuo kelių, o laukuose ir miškuose link nutrūkusių linijų. Bus ne tik naudinga, bet ir nebeturėsit jėgų zyst.“

Draudikai suskaičiavo, kad sniegas ir jo sukeltos pasekmės gyventojams pridarė nuostolių už maždaug milijoną eurų.

„Tokio vienkartinio snygio, tai čia absoliutus rekordas, būna, aišku, žiema pridaro, bet kad per tokį trumpą laiką tiek daug žalos, ir ypatingai žalos turtui, dažniausiai mes susiduriame su žalomis automobiliams, o šiuo atveju dauguma tai gyventojų, įmonių turtas“, – sako Draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis.

O pajutę ką reiškia pagyventi be elektros, žmonės pradėjo galvoti, kokiu žodžiu reikėtų apibūdinti tokias situacijas. Tarp pasiūlymų yra elektrūkis, išsijungys, atkirta, tamsius ir panašiai. Atsirado ir tokių, kurie elektros dingimą pavadino „priverstine romantika“.