Išgirdusi nuosprendį Neringa Venckienė atsakė, ar liks Lietuvoje

Buvusi Kauno apygardos teisėja, politikė, o dabar oficiali bedarbė N. Venckienė nuteista dėl teismo sprendimo nevykdymo, trukdymo antstolei atlikti savo pareigas, pasipriešinimo policijos pareigūnams ir nežymaus sveikatos sutrikdymo paimant Laimutės Stankūnaitės dukrą Garliavoje.

Dėl to teismų karuselė Panevėžyje tęsėsi dvejus metus. Visą tą laiką Venckienė savo kaltės nepripažino ir atkakliai gynėsi. Bet išaušus verdikto dienai didelių vilčių nebededa. „Nežinau, ar buvo logikos, per 10 metų nelabai tikiu. Ką jau padarysi“, – sako N. Venckienė.

Nuo įvykių Garliavoje Klonio gatvėje jau prabėgo beveik 10-metis. Per tą laiką iš didžiulės minios gatvėje stovėjusių liko saujelė ištikimiausių. Kalbinti palaikytojai Venckienės nekaltumu tiki iki šiol.

„Tuos įvykius stebiu nuo Garliavos, tai dabar dešimti metai, tai aš vertinu, nu, čia nežinau, kaip galima kitaip įvertinti, tai čia susidorojimas“, – sako gyventojas.

„Būtų juokinga, jeigu nebūtų pikta. Pikta, visa ta Garliavos istorija, mergaitės istorija, čia ne tik šeimos, kiek mergaitės“, – tvirtina kitas.

Nors kaltinimai baudžiamojoje byloje Neringai Venckienei nesunkūs, ši tikėjosi, kad sueis senatis, bet teismas kaunietę pripažino kalta ir skyrė beveik 2 metus laisvės atėmimo. Tačiau sėsti į kalėjimą Venckienei neteks, mat bausmę ji jau faktiškai atsėdėjo – jai įskaičiuotas iki teismo suėmime išbūtas laikas.

„Pripažinus tai, kad Neringa Venckienė dėl ekstradicijos atliko vienerių metų, devynių mėnesių, šešių dienų laisvės atėmimo bausmę, kolegija įskaičiusi tą laikotarpį konstatavo, kad to pakanka pasiekti bausmės tikslams“, – paskelbė teisėjas Valdas Meidus.

Be to, Stankūnaitei iš Venckienės priteista 4000 neturtinė žala ir per 2000 turtinės. O Kedytės ieškinys šioje byloje paliktas nenagrinėtas. Be to, Venckienė įpareigota sumokėti ir ekstradicijos išlaidas iš JAV į Lietuvą – dar apie 6000 eurų.

Kompensacija priteista ir antstolei, policijos pareigūnui – dar bendrai 3500 eurų. Dėl pastarosios Venckienė nesutinka, kaip ir neigia spyrusi Stankūnaitei.

„Yra video įrašas, tai jeigu Stankūnaitė nėra spardoma, jie mane dabar nuteisia, kad ji buvo spardoma. Taigi aiškiai matosi – nieko nėra. Tai melas, dabar Vaicekauskienei ieškinį iš bylos gaujos nukopijuoja, į šitą įdeda, tai aš neišduota dėl tų reikalavimų“, – sako N. Venckienė.

Buvusi teisėja buvo viena iš svarbiausių vadinamųjų Garliavos įvykių dalyvių. Venckienė ilgą laiką globojo dukterėčią, nevykdė teismų sprendimų atiduoti ją motinai L. Stankūnaitei. Kol galiausiai mergaitė iš tetos namų buvo paimta prievarta. Net ir po šitiek bylinėjimosi Venckienė rankų nežada nuleisti, sprendimą skųs apeliacine tvarka ir kol kas iš Lietuvos į JAV išvykti nežada.