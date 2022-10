Iš skirtis norinčio 72-ejų Kęstučio Dalia reikalauja tik vieno – kompensacijos už sugadintą gyvenimą

Pora savo santykius aiškinosi laidos „TV Pagalba“ studijoje.

„Susirašėm ir po kurio laiko prasidėjo jo karaliavimas. Man negalima to daryt, man negalima ano daryt. Jis reguliuoja viską, po to prasidėjo piktumai, ėmė varyti iš namų. <...> Dėl darbo ant manęs jodavo, vis sakydavo eik dirbti“, – pasakojo Dalia ir pridūrė, kad per bendrą gyvenimą buvo ir tokių situacijų, kai Kęstutis ir mėnesį negrįždavo namo.

Tuo tarpu Kęstutis sako, kad jam tiesiog reikia ramybės. Vyras nebenori ir nebegali toliau pyktis su Dalia. Be to, vyras sunkiai serga, todėl nori savo dienas praleisti ramybėje.

REKLAMA

„Aš noriu vienas gyventi, man užtenka su ja koliotis kasdien. Skambina kažkokiem, išdergia mane ir dar grasina, kad ateis su chebra ir susprogdins butą. Kiek galima kentėti?

<...> Pas mane pyktybinis auglys sunkus, esu ligonis, aš noriu vienas gyventi. Viskas – nenoriu jokių ginčų“, – tikino Kęstutis.

Vyras įsitikinęs, kad padarė didžiulę klaidą, jog vedė Dalią. Be to, moteris yra bedarbė, tad visąlaik gyvendavo iš Kęstučio kišenės, už butą nemokėdavo. Bet dabar vyrui jau atsibodo išlaikyti moterį, todėl jie net valgo atskirai.

REKLAMA

REKLAMA

„Aš jos pagailėjau, galvojau žmogus supras, eis dirbti, bet išėjo atvirkščiai. Dar manęs reikalauja pinigų. Aš negaliu – už ką? Aš ir taip gaunu 420 eurų, 200 eurų už butą sumoku ir ji nei kiek neprisideda, dar iš manęs reikalauja“, – tikino Kęstutis.

Tuo metu Dalia aiškina, kad Kęstutis jai namuose neleidžia nei praustis, nei skalbtis drabužių, nei gaminti.

„Tai už ką aš tau turiu mokėti? Už gražias akis?“, – piktinosi Dalia.

Tiek Kęstutis, tiek ir Dalia nori skirtis, nes nemato jokios bendros ateities kartu. Net ir judviejų dukra mano taip pat ir net yra stojusi į tėvo pusę.

Tačiau Dalia taip paprastai parašo skyrybų dokumentuose padėti nenori. Moteris reikalauja, kad prieš tai Kęstutis jai sumokėtų kompensaciją už per 24-erius metus patirtą moralinę žalą.

„Už mano sveikatą sugadintą, už viską, ką padarei per daug „gero“, už moralinę žalą noriu, kad atlygintum 5 tūkst. eurų“, – tiesiai šviesiai Kęstučiui į akis rėžė Dalia.

REKLAMA

REKLAMA

Ką į tai atsakys Kęstutis? Ką apie tai mano advokatas? Ar Dalios reikalavimas yra pagrįstas?

Kaip baigėsi šis poros konfliktas, žiūrėkite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite darbo dienomis 16:30 per TV3 televiziją.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 laidą „TV Pagalba“.