Ingą Jankauskaitę pakerėjo išskirtinis talentas: šis balsas sklinda per sienas kiaurai

Angeliško balso savininkas geba dainuoti per tris oktavas, o paauglio išskirtinis talentas nepasikeitė net ir mutavus balsui.

Galvas nulenkė pripažinti scenos grandai

Artemas prisipažino, savo balsą nuolat treniruojantis, o po jo pasirodymo susižavėjimo neslėpė visi projekto teisėjai.

„Kol čia vyko repeticijos, mes ruošėmės transliacijai ir to buvo neįmanoma negirdėti. Per visas sienas kiaurai, į ląsteles lenda. Mes ten tarpusavyje kalbėjomės nematydami, kas čia repetuoja, kad tikriausiai kokie oro akrobatai ir čia yra įrašas. Nebuvo minties, kad čia yra dainuojama, kad čia yra gyvas atlikimas. Bravo yra per mažai“, – nuostabos ir susižavėjimo neslėpė Inga Jankauskaitė.

(110 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Lietuvos talentų“ pirmasis finalas (foto Šarūnas Mažeika)

Panašios būsenos teigė esantis ir kitas garsus atlikėjas Marijonas Mikutavičius.

„Man irgi sunku kalbėti, sprogo kraujagyslės ir atsilupo tinklainė. Čia tas pavyzdys, kai žmogus turi tokius duomenis ir tokį talentą, ir praktiškai tau nieko nereikia – šviesos, scenos, mikrofono“, – teigė populiarių muzikinių hitų autorius.

Visą A. Fesko pasirodymą ir teisėjų verdiktą žiūrėkite straipsnio viršuje.