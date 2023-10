„Lietuvos talentų“ scenoje – didžiulė Ukrainos žvaigždė: unikaliu savo balsu nepaliks abejingų

Jau šį sekmadienį „Lietuvos talentų“ žiūrovai išvys neįtikėtiną pasirodymą – be jokios abejonės, jis taps vienu iš ryškiausių, kokius tik esame matę per visą TV3 projekto gyvavimo istoriją! Kas tas dalyvis, palikęs jau beveik viską regėjusius projekto teisėjus be žado?