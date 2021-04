Indijos žurnalistai: statistikoje atspindima tik kruopelė baisios realybės

JAV Kapitolijų vis dar saugo metaliniai atitvarai po sausio 6-ąją įvykusio šturmo. Papildomai dar sustiprinta apsauga. Vakare Amerikos prezidentas Joe Bidenas, artėjant jo šimtadieniui prezidento poste, sakys kalbą Kongrese. Pradėdamas prezidentavimą, per pirmą 100 dienų Bidenas žadėjo šalyje paskirstyti 100 mln. dozių, bet tikslą viršijo mažiausiai du kartus.

„Praėjusią savaitę skelbiau, kad peržengėme 200 mln. vakcinų ribą. O dabar – nuo inauguracijos dienos – jau išdalinome 215 mln. vakcinos dozių“, – sako JAV prezidentas Joe Bidenas.

Bent vieną vakcinos nuo koronaviruso dozę jau gavo 42 proc. amerikiečių.

„Nuo šiandien, jei jūs pilnai pasiskiepijote ir esate lauke, ne didelėje minioje – jums daugiau nebūtina būti su kauke. Noriu pabrėžti – jei esate minioje: stadione, konferencijoje ar koncerte – kaukė vis dar būtina“, – pasakoja J. Bidenas.

Bidenas žada siųsti pagalbą Indijai, kurią šiuo metu užgriuvo koronaviruso banga. Pirmiausia šalį pasieks remdeziviras, įranga vakcinų gamybai, o vėliau ir vakcinos.

Indijoje per paskutinę parą pasiektas ir naujas mirčių nuo COVID rekordas beveik 3300. Naujų susirgimų – per 360 tūkst. Tiesa tokioje šalyje kaip Indija, kurioje yra per 1,3 mlrd. gyventojų – šie skaičiai visai nedideli.

Lyginant su Lietuva 1 mln. gyventojų mūsuose naujų atvejų ir mirčių dabar kasdien fiksuojama kone 2 kartus daugiau nei Indijoje. Tačiau pasitikėti Indijos skelbiama oficialia statistika nederėtų. Šalyje dirbantys žurnalistai skelbia, kad statistikoje atspindima tik kruopelė baisios realybės. Tikrieji mirčių ir susirgimų skaičiai gali būti ir dešimt kartų didesni.

„The Financial Times“ išanalizavę prieinamus mirčių duomenis Indijoje paskelbė, kad nuo COVID ten dabar miršta bent 8 kartus daugiau nei skelbiama. Turbūt ne veltui Naujajame Delyje paskubomis statomi ir nauji krematoriumai.

Karą su COVID esą menkina ir šalies valdžia. Savaitgalį Indijos vyriausybės nurodymu socialiniuose tinkluose net buvo užblokuota informacija apie šalies kovą su COVID.

Tuo metu Ispanijoje išaiškėjo Barselonoje prieš mėnesį vykusio eksperimento rezultatai. Kovo 27-ąją atlikę greituosius koronaviruso testus į koncertą arenoje susirinko 5000 žmonių ir nesilaikė jokių apribojimų apart to, kad buvo su kaukėmis. Paaiškėjo, kad koncerto dalyviai apie COVID ligą pranešė du kartus rečiau nei Barselonos vidurkis. Eksperimento organizatoriai tikisi, kad jau netrukus tokie koncertai, varžybos ar kiti masiniai renginiai galės atsinaujinti visame pasaulyje.