Ignas Vėgėlė apie lemtingą sprendimą: mano tikslas dabar prezidento rinkimai

Šį kartą naujienų portalo tv3.lt laidos „33 min. su Artūru Anužiu“ svečias – buvęs advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. Viešai visuomenei paskelbti apie savo galutinį sprendimą teisininkas žada lapkričio pabaigoje, tačiau sako jau priėmęs sprendimą.

Pasak I. Vėgėlės, jis negali apvilti palaikančių žmonių, kurie primygtinai ragina dalyvauti prezidento rinkimuose.

„Kiek yra procentų, kad eisite į prezidento rinkimus? – Tikrai daug, nes atsakyti, kad neisiu ir pavesti žmones, tai būtų labai sunkus sprendimas“, – sakė buvęs advokatų tarybos pirmininkas.

Teisės profesorius vėliau laidoje visgi buvo atviresnis ir apie savo dalyvavimą prezidento rinkimuose jau kalbėjo be jokių abejonių, mat sako net negalvojantis apie kitus rinkimus nei prezidento.

„Aš asmeniškai partijos nekursiu, aš einu į prezidento rinkimus, mano tikslas dabar prezidento rinkimai“, – teigė I. Vėgėlė.

Be to, I. Vėgėlė sako tikintis savo pergale prezidento rinkimuose.

„Einu tik tada, kai matau realius variantus, realius rezultatus“, – kodėl tikisi laimėti, aiškino teisės profesorius.

Kritika prezidentui Gitanui Nausėdai

Tačiau apklausose realiausias kandidatas yra dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda. Jis yra gerokai išsiveržęs į priekį, o realiausias pretendentas patekti į antrąjį turą – Ignas Vėgėlė. Pastarasis su Nausėda jau ne kartą yra netiesiogiai apsikeitę kritika.

Štai I. Vėgėlė dar iki šiol tebeturi įtarimų, kad G. Nausėda neva turi slaptų susitarimų su valdančiaisiais konservatoriais.

„Aš tikrai mačiau ne vieną eigą, ne vieną aspektą, kai man pasirodė, kad prezidentas turi tam tikrus susitarimus arba vieningai veikia tam tikrais pjūviais“, – laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“ sakė teisininkas.

Tačiau prezidentas G. Nausėda atsakydamas į tokius įtarimus yra pareiškęs, kad I. Vėgėlė savo prezidento rinkiminę kampaniją pradeda melu.

„Tai dar prieš tai patarėjas jo pasakė, kad aš su konservatoriais susijęs. Aš galiu atsakyti tik tokį – aš niekada nesu buvęs konservatorių partijos narys“, – tikino I. Vėgėlė.

Teisės profesorius sako, kad per daug kreipti dėmesio į apklausų rezultatus nereikėtų, nes dar viskas gali pasikeisti, kai paaiškės visi kandidatai į prezidentus. Be to, prezidentas G. Nausėda dabar esą yra priverstas būti aktyvesnis vidaus politikoje.

„Vien mano dalyvavimas prezidento rinkimuose patemps visą politinę sistemą. Prezidentas Nausėda dabar važinėja po visą Lietuvą ir įtikinėja, koks jisai fainas, ir pradeda stabdyti vienus ar kitus veiksmus, tai jau gerai, nes jei būtų ten tik ponia Šimonytė, tai Nausėdai to daryti net nereikėtų“, – teigė I. Vėgėlė.

Laidoje naujienų portalo tv3.lt vyr. redaktorius Artūras Anužis su būsimu kandidatu į prezidentus aptaria ir daugiau klausimų – apie valdančiosios koalicijos problemas, požiūrį į vertybinius klausimus ir užsienio politiką.

„33 min. su Artūru Anužiu“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.