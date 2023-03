Honkonge liepsnose paskendo milžiniškas dangoraižis: aiškėja, dėl ko kilo gaisras

Honkonge liepsnojantis milžiniškas 42-iejų aukštų dangoraižis. Gaisras viršutiniuose jo aukštuose vietos laiku kilo po vidurnakčio ir labai greitai išplito visame pastate. Lyg to būtų maža – liepsnos apėmė ir aplinkinius pastatus.

Darbo ugniagesiams tikrai netrūko. Gaisrą renovuojamame dangoraižyje, kuriame įsikūręs viešbutis, 250 pareigūnų malšino beveik 10 valandų. Tik suvaldžius ugnį, pakomentavo, kaip sekėsi valdyti gaisrą.

„Gaisrą visiškai numalšinome apie pusę devynių ryto. Gelbėjimo operacijos metu iš dangoraižio evakavome 170 žmonių. Mums padėjo policija ir gelbėtojai. Vis dar aiškinamės gaisro priežastį“, – teigia ugniagesių vadas Keung Sai-Ming.

REKLAMA

O taip dangoraižis atrodo jau išaušus. Vietos žiniasklaida dalijasi versija, kad gaisras taip greitai išplito po to, kai ugnis apėmė bambukinius pastolius, kuriuos statybininkai naudojo renovacijos metu. Į nelaimės vietą atskubėję smalsuoliai džiaugiasi, kad gaisras nesibaigė tragedija.

REKLAMA

„Apie gaisrą išgirdau vakar per žinias, o šiandien atėjau pasižiūrėti. Šis pastatas milžiniškas. Ugniagesiams jį gesinti buvo labai sunku. Be to, buvo vėjuota. Girdint, kas vyksta, buvo labai neramu“, – sako turistas Chang Luoyun.

Pareigūnų teigimu, per gaisrą nukentėjo du žmonės. Jie šiuo metu ligoninėje. Dar šimtui teko evakuotis iš aplinkinių pastatų.