Gynybos ekspertas apie galimą ukrainiečių kontrpuolimą: „Tai reikštų rusų pajėgų triuškinimo pradžią“

Pokalbis su A. Naviu – TV3 žinių „Dienos komentare“.

Kaip pastaruoju metu galėtume vertinti rusų veiksmus? Atrodytų, kad kažkokių didelių pergalių jie nepasiekia. Kai kurie ekspertai sako, kad iš to, kas vyksta, panašu, kad Rusijos pajėgos yra praradusios gebėjimą pulti. Ar iš tiesų taip yra?

Iš esmės visas Rusijos puolimas šiuo metu remiasi į ganėtinai chaotišką apšaudymą raketomis. Be abejo, kad kalbant apie kažkokį didesnį puolimą reikia turėti galvoje, kad jį daro kariai. Kitaip sakant, reikalingi žmogiškieji resursai. Šiuo atveju Rusija jų tikrai neturi. Skaičiuojama, kad maždaug 25 tūkstančiai Rusijos karių yra žuvę, 3-4 kartus daugiau tiek yra sužeista. Iš esmės, visas kontingentas, kuris buvo paruoštas prieš invaziją ir netgi rezervai, kurie buvo paruošti, yra išsekę.

REKLAMA

Be mobilizacijos, be papildomų žmogiškųjų resursų negali būti kalbama apie jokį puolimą. Netgi sakyčiau, kad jau ir gintis tikrai bus sudėtinga. Ir išlaikyti tas teritorijas, kurios yra užimtos, ateityje, matyt artimiausias savaites, rusai turės problemų.

Kartais kalbama, kad esą rusai turi keisti taktiką. Ar pastebėtumėte kokių nors požymių, kad jie iš tiesų ją keičia? Ar tiesiog jie neturi karių ir čia ne taktikos keitimas, o nežinia?

Rusija, matyt, pakeitė taktiką tada, kai buvo nušalinti karininkai, kurie tiesiogiai vadovavo operacijoms ant žemės, kas iš principo yra tikrai keistas, nesuprantamas dalykas. Paskyrus „Sirijos mėsininku“ pramintą generolą Dvornikovą, Rusijos pajėgos buvo atitrauktos nuo Kyjivo, nuo Černihivo, Baltarusijos sienos ir permestos į Ukrainos rytus ir pietus.

Dabar matome, kad ir toliau naudojama pakankamai protingesnė, racionalesnė taktika. Rusijos okupacinės pajėgos bando koncentruotis ties keliais svarbiais punktais – tai yra Iziumo miestas, Chersonas. Bet matome tą patį spaudimą iš režimo, iš Kremliaus, kai politikai bando nurodyti, ką reikia daryti, ir jiems nelabai sekasi. Aš kalbu apie tą patį bandymą – sunku tai pavadinti bandymu – kažkokiu būdu užimti Odesos miestą. Kaip suprantu, tų bandymų jau yra atsisakyta.

REKLAMA

REKLAMA

Tai tokia ir taktika. Reikės nebepulti, bet išlaikyti tai, kas jau užimta. Kaip minėjau, nėra žmogiškųjų resursų, nėra mobilizuotų karių, o jeigu jie ir bus, tai kol pateks į fronto liniją, praeis 4–6 savaitės.

Girdime kai kurių ekspertų pasvarstymus, kad dabar rusai nepuola, o tuo metu ukrainiečiai gauna papildomos technikos, ginkluotės, užsienio šalių ekspertai juos moko, ir kad galbūt netgi po kelių savaičių ukrainiečiai gali pradėti kontrpuolimą patys. Kaip jūs manote, kiek tai realu?

Tai yra labai realu dėl to, kad jau dabar vyksta didesnio masto kontrpuolimas ties Charkivu. Rusija per pastarąsias savaites patyrė nemažų pralaimėjimų. Rusijos pajėgos yra nustumtos nuo Charkivo į šiaurę ir į rytus, ir dėl sėkmingų ukrainiečių puolamųjų veiksmų šiuo metu koncentruojasi ties Iziumo miestu, nes jo praradimas taktiškai reikštų, kad atidaromas flangas šiaurės rytuose ir Ukrainiečių pajėgos galėtų toliau judėti link Severodonetsko, ir dar toliau – netgi link to paties Mariupolio. Tai reikštų rusų pajėgų triuškinimo pradžią.

Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje.