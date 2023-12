Gitanas Nausėda įgėlė Gabrieliui Landsbergiui: „Aš norėčiau, kad būtų atsakyta į klausimus“

Jo žodžiais viešai pasipiktino premjerė Šimonytė. Prezidentas Gitanas Nausėda interviu TV3 žinioms sako, kad savo patarėjo žodžių nekomentuos, bet priduria, kad jo patarėjas tikrai turi argumentų.

Gilėja konfliktas tarp prezidentūros ir Vyriausybės skiriant ambasadorių Lenkijoje. Jau ketvirtas mėnuo, kai Lietuva vis dar nepaskyrė ambasadoriaus ypač svarbioje kaimyninėje valstybėje. Reaguodamas į šią situaciją prezidento vyriausias patarėjas Frederikas Jansonas pareiškė, kad buvęs valstybininkų klanas bando užvaldyti svarbias pozicijas.

„15 metų praeityje buvę vadinamieji valstybininkai bando grįžti į atsakingas pareigybes Užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėje tarnyboje“, – teigė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.

Valstybininkais kažkada vadinti įtakingi asmenys, kurie galimai darė įtaką svarbiausiems Lietuvos politiniams ir ekonominiams procesams. Tarp jų pagrindiniu ir bene įtakingiausiu įvardijamas diplomatas Albinas Januška, jo įtaka valstybės sprendimams svarstyta ir 2006–2008 metų VSD tyrime. Į tokius prezidento patarėjo pareiškimus, neva Užsienio reikalų ministerija į svarbias pozicijas stumia „valstybininkus“, netruko sureaguoti premjerė Ingrida Šimonytė.

„Man yra be galo apmaudu, skaudu ir gėda, tiesą sakant, kadangi žmonės, kurių pavardės yra linksniuojamos dabar viešumoje, juos pažįstu daugybę metų, ne viena dešimtmetį. Kaip žmones dirbančius valstybės tarnyboje, labai atsidavusius, labai profesionalius, labai kompetentingus, staiga jie pradedami vadinti kažkokias parašiutininkais“, – sakė I. Šimonytė.

Svarstė ir kitus

Jansonui prakalbus, kad į ambasadoriaus postą konservatoriai siūlo „valstybininkus“, į žiniasklaidą nutekėjo Užsienio reikalų ministerijos svarstytos diplomatų pavardės: Egidijaus Meilūno, Simono Šatūno, Ingos Stanytės-Taločkienės, Rolando Kriščiūno, Rolando Kačinsko, Laimono Tallat-Kelpšos. Šimonytė piktinasi, esą kandidatų pavardės neturėtų būti viešinamos tokiame kontekste. Premjerė teigia, kad prezidentūrai galimus kandidatus pateikė dar pernai.

„Tada apie valstybininkus negirdėjome nieko, tiesa, negirdėjom nieko ir apie pačius kandidatus. Paskui po kurio laiko išgirdom, kad netiko. Netiko ir kiti kandidatai“, – kalbėjo premjerė.

„Mes sutarėme su ministru, kad kol kas sprendimo nepriimame ir jis paskelbs konkursą. Taigi po to paskelbto konkurso, atėjo ministras su tomis pačiomis pavardėmis“, – teigė prezidentas Gitanas Nausėda.

Viešoje erdvėje kalbama, kad prezidentūrai neįtiko diplomato Giedriaus Puodžiūno kandidatūra į ambasadorius Lenkijoje. Pats Puodžiūnas dirbo ambasadoriumi Sakartvele ir Austrijoje. Taip pat yra dirbęs Lietuvos ambasadoje Lenkijoje pirmuoju sekretoriumi ir laikinuoju reikalų patikėtiniu. Pasak ilgamečio diplomato ir viešai įvardijamo valstybininkų klano vieno lyderių, figūravusio Seimo tyrimuose dėl įtakos valdžiai, Albino Januškos, prezidentas siūlo kažkokį kitą kandidatą, esą ambasadorius turėtų pažinoti lenkų kultūrą.

„Mano nuomone, toks, net nežinau, kaip pavadinti – menkinimas kažkoks, peizojimas. Vadinimas jų kažkokias parašiutistais ar dar kažkuo, mano supratimu, nedera nei prezidento atstovams, nei pačiam prezidentui“, – sakė I. Šimonytė.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad problema dėl stringančio ambasadoriaus paskyrimo Lenkijoje yra jau ne pirmą dieną. Bet iki šiol prezidentūra valstybininkų kortos ant stalo nedėjo.

„Sunku čia man vertinti, nu ta prasme, užvakar dar nebuvo valstybininkų klano. Kitos priežastys buvo“, – kalbėjo G. Landsbergis.

„Aš nekalbėsiu apie valstybininkus, mes puikiai matome, kas vyksta socialiniuose tinkluose. Ir mano patarėjas tai teigdamas tikrai turėjo argumentų“, – atkirto G. Nausėda.

Nausėda įgėlė Landsbergiui

Kalbėdamas apie naujo ambasadoriaus Lenkijoje skyrimą, Nausėda įgėlė Landsbergiui, esą ankstesniame konkurse buvo visai kitos pavardės – Kęstutis Kudzmanas ir Petras Zapolskas, kurias ministerija atmetė, o tai Nausėdai užkliuvo.

„Tai aš norėčiau, kad būtų atsakyta į klausimus, tai kuo netiko, ar dėl savo profesinių kompetencijų ar dėl kitokių dalykų. Kiek žinoma, Petras Zapolskas kalba lenkiškai, dirbęs kitose ambasadose. Kaip ir ponas Kudzmanas. Tai aš laukčiau atsakymo, kas atsitiko, kad konkursas paskelbtas defacto negaliojančiu“, – sakė prezidentas.

Dabar nesutarimai tarp prezidentūros ir vyriausybės dėl ambasadoriaus skyrimo Lenkijoje keliasi į Seimą. Pasak Landsbergio, intrigose dėl ambasadoriaus išeitį gali padėti rasti Konstitucinis Teismas. Tačiau tam reikia Seimo sprendimo. Tiesa, Konstituciniame teisme vienas iš teisėjų – Stasys Šedbaras, ilgametis konservatorius.

„Jeigu to pasitikėjimo trūksta, tada kažkoks reglamentavimas padeda, jis gali atsirasti per teismo išaiškinimus, per pakeitimus, kurie gali gimti teisme, aš to kelio neatmesčiau“, – teigė užsienio reikalų ministras.

Buvusiam ambasadoriui Lenkijoje Eduardui Borisovui baigus kadenciją, Lietuva kaimyninėje valstybėje ambasadoriaus neturi jau nuo rugsėjo mėnesio.

