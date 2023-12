Gitanas Nausėda apie ambasadorių skyrimą ir Ingridos Šimonytės žodžius: „Premjerė viena šneka, bet kita daro“

Apie visa tai – išskirtiniame naujienų portalo tv3.lt žurnalisto Artūro Anužio interviu su prezidentu Gitanu Nausėda.

Dėl ambasadoriaus skyrimo Lenkijoje dabar yra tam tikras nesutarimas. Lenkija turėtų būti mūsų strateginė partnerė, bet nuo rugsėjo mes ten neturime ambasadoriaus. Tai dabar yra nesutarimas tarp Prezidentūros ir Užsienio reikalų ministerijos, kaip suprantu?

Nėra nesutarimo, yra tik noras procesą padaryti šiek tiek paprastesnį negu kad jis turėtų būti. Sutarėme su Užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu, kad tuo tikslu organizuosime konkursą, konkurse dalyvavo žmonės ir aš galiu paminėti jų pavardes. Tai yra mūsų patyrę diplomatai Petras Zapolskas ir Kęstutis Kudzmanas, galbūt dalyvavo ir daugiau, nežinau. Dėl konkurso buvo tarytum apsimesta, kad nieko neįvyko ir jokių papildomų kandidatų neatsirado.

Dėl jūsų minėto fakto, kad tai gali kažkaip trikdyti mūsų santykius su Lenkija, patikėkite, tie santykiai yra puikiausi ir su prezidentu Duda [Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda] nors ir šią minutę telefonu galiu susisiekti bei aptarti visus klausimus be tarpininkų.

Taip, kad nereikia dramatizuoti, nereikia sukelti ažiotažo lygioje vietoje. Ponas Borisovas [Eduardas Borisovas] baigė savo darbą, jeigu gerai prisimenu, rugsėjo pirmąją dekadą ir staiga dangus griūva. Staiga tuos porą–trejetą mėnesių buvo tylu ir dabar staiga dangus griūva. Man, žinote, tai truputį panašu į organizuotą akciją, negu į tikrai rimtą problemą.

Tai, panašu, apie tai sakote, ką ir sakė jūsų patarėjas ponas Jansonas, kad tai „valstybininkų“ klanas, taip? Jūs matote irgi tą patį?

Ką sako ponas Jansonas, jis gali pakomentuoti pats, jis turbūt atidžiai stebi socialinius tinklus ir kai kurių asmenų socialinių tinklų paskyras.

Apie Albiną Janušką kalbame, ar ne?

Tikrai nesiimsiu komentuoti. Manau, kad puikiausiai galės pakomentuoti pats.

Bet tą komentuoja ir premjerė. Kartais atrodo, kad ji sarkastiškai pasako arba įkanda. Kaip pavyzdys buvo jūsų paskelbimas dėl dalyvavimo prezidento reinkimuose ir premjerė dalį jūsų kalbos pavadino Vyriausybės darbų juodraščiu. Sutinkate?

Žiūrėkite, jeigu aš gerai prisimenu, ponia premjerė gal prieš keletą mėnesių sakė, kad ji vis mažiau komentuos prezidento pasisakymus, komentarus ir kuo labiau artės rinkimai, tuo rečiau komentuos.

Kas atsitiko realybėje? Dabar jau premjerė komentuoja ne tik mano pasisakymus, bet perėjo ir prie mano patarėjų pasisakymo. Tai čia turbūt vėl vienas iš tų atvejų, kai premjerė viena šneka, kita daro.

Visą interviu su prezidentu Gitanu Nausėda žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

G. Landsbergis: rasti išeitį gali padėti Konstitucinis Teismas

Užsienio reikalų ministerijai (URM) ir Prezidentūrai nesutariant dėl ambasadorių skyrimo, rasti išeitį gali padėti Konstitucinis Teismas (KT), sako Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Tam tikra tradicijomis grįsta praktika veikia tuomet, kai yra pasitikėjimas tarp valdžios šakų ir kai kuriuos dalykus galima mažiau reglamentuoti. Jeigu to pasitikėjimo trūksta, tada kažkoks reglamentavimas padeda, jis gali atsirasti per teismo išaiškinimus, per pakeitimus, kurie gali gimti teisme, aš to kelio neatmetu“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė G. Landsbergis.

Jis teigė, jog sprendimas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą „dabar Seimo rankose“, nes prasidėjusi vieša diskusija dėl ambasadorių skyrimo keliasi į parlamento rūmus, įsitraukus Užsienio reikalų komitetui.

„Užsienio reikalų komitetas pasakė, kad organizuos dar vienus klausymus, jų gali būti ir daugiau, neatmesčiau , kad ir tie patys kandidatai į ambasadorius gali būti kviečiami į komiteto posėdžius“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Konstitucijoje yra įrašyta, kad prezidentas Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų.

Komentuodamas prezidento Gitano Nausėdos vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono pareiškimą, kad ginčas dėl naujų ambasadorių skyrimo kilo dėl to, jog „valstybininkų“ klanas bando užvaldyti svarbias pozicijas, ministras tik pastebėjo, jog tarp Prezidentūros argumentų dėl stringančio proceso „užvakar dar nebuvo valstybininkų klano“.

„Turbūt ne man vienam sunku sugaudyti visas ir vis naujas atsirandančias priežastis, dėl ko stringa (pakyrimas – BNS). Prie to, ką šiandien pasakė premjerė, aš nelabai turiu, ką pridurti“, – sakė ministras.

Premjerė Ingrida Šimonytė reaguodama į prezidento vyriausiojo patarėjo F. Jansono pareiškimą sakė, kad jai yra „labai gaila, labai apmaudu ir gėda“, kad situacijai paaiškinti „jau reikėjo išsitraukti netgi „valstybininkų fantomą“ ir kažką pabandyti pagąsdinti“.

Anot prezidento vyriausiojo patarėjo, kai kurie pasisakymai socialinėje žiniasklaidoje rodo, kad „15 metų praeityje buvę vadinamieji valstybininkai bando grįžti į atsakingas pareigybes Užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėje tarnyboje“.

Frederikas Jansonas: svarbias diplomatines pareigas nori užimti „valstybininkai“

F. Jansonas taip reagavo į pastaruoju metu kilusius viešus aiškinimusis tarp Prezidentūros ir Užsienio reikalų ministerijos, valdančiosios daugumos atstovų dėl stringančio kai kurių ambasadorių skyrimo.

Kovo 11-osios signataras, ilgametis diplomatas Albinas Januška, viešai vadintas net „valstybininkų“ klano organizatoriumi, feisbuke šią savaitę komentavo ambasadorių skyrimo procesą. Jis stebėjosi, kad prezidentui neįtiko kandidatas į ambasadorius Lenkijoje – buvęs ambasadorius Austrijoje ir Sakartvele Giedrius Puodžiūnas, dirbęs ir Lietuvos ambasados Lenkijos pirmuoju sekretoriumi bei šios ambasados laikinuoju reikalų patikėtiniu.

A. Januška taip pat tvirtino, kad prezidentas „atkakliai stumia kažkokį savo kandidatą, nes jis turįs pažinti lenkų kultūrą“. Jis mini, kad prezidentui užkliuvo ir kitų profesionalių diplomatų kandidatūros: Egidijaus Meilūno, Simono Šatūno, Ingos Stanytės-Taločkienės, Rolando Kriščiūno, Rolando Kačinsko, Laimono Talat-Kelpšos. Pasak A. Januškos, šių pavardžių nutekinimas žiniasklaidai daro žalą ne tik konkretiems asmenims, bet ir valstybei.

Apie vadinamąjį valstybininkų klaną pranešta Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui 2006 metais atliekant parlamentinį tyrimą dėl Valstybės saugumo departamento veiklos.

„Valstybininkais“ neoficialiai vadinta tarnautojų ir pareigūnų grupė, galimai dariusi jų įgaliojimus viršijusį poveikį svarbiausiems Lietuvos politiniams ir ekonominiams procesams.

Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Eduardas Borisovas iš pareigų pasibaigus kadencijai buvo atšauktas nuo šių metų rugsėjo 7 dienos, ambasadai šiuo metu vadovauja įgaliotoji ministrė Audronė Markevičienė.

Tekstą parengė Agota Beresnevičiūtė.