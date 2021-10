Galingas dujų sprogimas daugiabutyje Rusijoje: gelbėtojai išgelbėjo 6 gyventojus

Naberežnyje, Čelnai mieste, vakare nugriaudėjusį sprogimą penkiaukščio viršutiniame aukšte visai netyčia užfiksavo šis pro šalį važiavęs vairuotojas.

Dulkėms nusėdus, kitas, vis dar išsigandęs, vairuotojas filmuoja incidento padarinius. Vaizdo įraše matyti, kad viršutinis namo aukštas tiesiog nušluotas, o žemiau esantys butai gerokai apgriauti.

Sprogimo būta itin galingo. Dar vienas driokstelėjimo liudininkas filmavo didžiulius betono luitus, kurie apgadino už keliolikos metrų esančią stotelę ir gatvėje stovėjusius automobilius. Tik stebuklo dėka čia pavyko išvengti sužeistųjų ir aukų.

Gelbėti namo gyventojų atskubėjo per 150 gelbėtojų ir medikų. Iš griuvėsių pavyko ištraukti visus šešis po blokinio namo nuolaužomis atsidūrusius gyventojus. Mažiausiai 30 namo gyventojų dabar tenka glaustis paskubomis įrengtame laikiname prieglobsčio centre. Dėl pasenusios infrastruktūros ir prastos namų priežiūros, tokie sprogimai Rusijoje nėra retenybė. Rugsėjo mėnesį Noginsko mieste per dujų sprogimą gyvenamajame name žuvo septyni žmonės, o dar septyniolika buvo sužeista.