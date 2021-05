Galgių gyventojų sausra: kaimas europines lėšas įsisavino, tačiau vandentiekio neatvedė

Galgių gyventoja Gintarė teigia: „Visi ženkliukai, vanduo, kad nuotekos ir iš tikrųjų gaila būtų dabar čia viską iškasti, pasidaryti savo už kokius 5000 ir po kelių mėnesių, jei čia visgi šitą trasą paleis prisijungti ir savo iškasti.“

Dėl to Galgių kaimo gyventojai vandens bakelius į savo statomą namą tenka tempti pAčiai, nes vandentiekio trasa jau metus yra, o vandens – ne. Jo reikia ne tik apdailos darbams. Norėdami užpildyti katilą šeima turėjo pirkti daugiau nei 100 litrų vandens. Moteris sako, kad įrengimo darbai dabar išvis nutrūkę:

„Entuziazmo nėra, tiesiog nežinai, kada galėsi įsikelti, nes jeigu, kad ir pasistatysim čia tą virtuvę, kurią užsisakėm, bet tiesiog nebėgs niekas iš krano.“INTER „Po to pasikeitė mašinas ir liepė nusipirkti šlangą. Tos šlangos dar ieškojom gaisrinės.“

Kitas Galgių gyventojas Daumantas vandens kad ir turi, bet jį vis dar semia iš savo šulinio. Vasarą šulinys išdžiūsta, tad kas dvi savaites tenka samdytis įmonę, kuri tą šulinį pripildytų:

„Po to pasikeitė mašinas ir liepė nusipirkti šlangą. Tos šlangos dar ieškojom gaisrinės.“

Vyras sako, kad bent jau nereikia jo vežtis iš šalia esančio šaltinio kaip tai daro kiti kaimo gyventojai. Pasak Daumanto, daugiausia rūpesčių ir išlaidų kelia tai, kad nėra ne tik centralizuotos vandens tiekimo, bet ir nuotekų sistemos:

„Kartą per mėnesį aš turiu kviestis mašiną, kuri ištraukia visas nuotekas ir tai man kainuoja 60 eurų per mėnesį, per metus tai yra 720 eurų. Už tiek galima įsivesti kanalizaciją. Didžiausias nepatogumas. Be to, neaišku kas tam šuliny. To vandens aš nesu tyręs.“

REKLAMA

O štai Edvardo namuose jau ir baldai yra, įrengta virtuvė, nupirkta vonia ir klozetas, tik nei tikslo statyti juos nėra, nei gyventi čia galima, nes vandens nėra ir čia. Vyrui su žmOna gyvenamą vietą tenka nuomotis ir dėl to patirti dar papildomų išlaidų. Vyras su kaimynais rengiasi savo vandens tiekimo trasą, kuri turėtų jungtis prie centrinės, bet ar prisijungus vamzdžiais tekės vanduo niekas nežino.

Edvardas pasakoja: „Norim, kad mus leistų prisijungti prie pagrindinių magistralių, kurie priklauso dabar „Nemėžio komunalininkui“, bet jie turi perduoti tas trasas, kurias padarė, perduoti „Vilniaus vandenims.“

Įmonė “Nemėžio komunalininkas” vandens tiekimo trasos statybų darbus pradėjo 2017-asiais. Turėjo pabaigti juos per metus,o užbaigė tik pernai, bet „Vilniaus vandenys“ šių trasų perimti ir tiekti vandenį Galgių gyventojams negali, nes aptiko virš 50 labai didelių defektų. Vamzdynai sujungti netinkamai, taigi pro juos sunkiasi vanduo, jie pilni smėlio, o kai kur panaudotos dalys yra savadarbės, dėl to gali tekėti nekokybiškas vanduo ir ištekėti nuotekos. „Vilniaus vandenų“ atstovai tokią situaciją vadina apgailėtina.

„Vilniaus vandenų“ atstovas Saulius Savickas sako: „Nuotekų vamzdynai ir vandentiekių vamzdynai sumaišytos spalvos. Realiai tai turėtų vamzdžiai būti nuotekų rudi, o yra pakloti mėlyni. Ir čia iš tikrųjų yra rizika, labai didelė rizika į ateitį, kad kažkada ateity jungiantis vartotojams gali būti sumaišyti tie vamzdžiai ir į vandentiekių tinklus paleistos nuotekos.“

„Nemėžio komunalininkas“ atstovas Albertas Laurinavičius teigia: „Tai yra svarbu tik atsižvelgus į „Vilniaus vandenų“ nustatytą politiką. Bet tie vamzdžiai iš tikrųjų, jų spalva neįtakoja jų techninių charakteristikų.“

„Nemėžio komunalininko“ atstovai sako, kad kai kurios „Vilniaus vandenų“ pastabos yra formalios ir su jomis nesutinka, o dauguma trūkumų jau ištaisyti. Kol jau beveik metus įmonės niekaip nesusidera, beveik 3 milijonus eurų kainavęs vandentiekio projektas išmestas į balą, nes vanduo vamzdžiais vis dar neteka. 2mln ir 300 tūkst eurų iš Europos sąjungos lėšų projektui skyrusi „Aplinkos projektų valdymo agentūra“ tyrimą galbūt inicijuos tik dabar.

REKLAMA

„Aplinkos projektų valdymo agentūros“ atstovas Artūras Pužas teigia: „Jeigu būtų taip, kad Galgių gyventojai negalėtų naudotis pastatytais tinklais iš projekto lėšų, tai mes inicijuotume savo nuožiūra pažeidimų tyrimą galimą ir tirtume ir, jeigu būtų nustatyta, kad projekto vykdytojas nesilaikė sutarties sąlygų, būtų taikomos finansinės korekcijos.“

O be vandens gyvenantiems Galgių gyventojams lekia tik laukti toliau. „Nemėžio komunalininkas“ žada, kad jei su „Vilniaus vandenimis“ nepavyks susitarti, jis pirks vandenį iš „Vilniaus vandenų“ ir perpardavinės jį gyventojams.