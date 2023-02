Gabija Siurbytė prisiminė vaidmenį filme „Čia buvo Saša“ – išmušė iš vėžių net uošvį

Apie ją išgarsinusį vaidmenį Gabija Siurbytė papasakojo tinklalaidėje apie kiną „Ekrano karta“.

Tinklalaidės vedėjas Laurynas prisipažino aktorei, kad ilgą laiką nemėgo jos dėl vaidmens filme „Čia buvo Saša“.

„Ar nebuvo sunku sukurti tokią veikėją, kuri yra visiška p***a?“, – net nusikeikė Laurynas.

Gabija atskleidė, kad jai šis klausimas labai patinka.

„Mano uošvis po to filmo man sako: „Gabija, tu ir namie tokia pikta?“, – juokėsi aktorė.

Gabija pridūrė, kad jai, kaip aktorei, tai yra didžiausias pagyrimas.

„Reiškia, aš taip suvaidinu, kad išvedu kažką iš kantrybės. Aš tą vaidmenį labai myliu. Man patinka šis klausimas, nes tada galiu kalbėti apie tai, kaip atrodo žmogus, kurio širdis yra visiškai sudužusi ir kuriam taip stipriai skauda, kad jis nebeturi kaip kitaip to skausmo išreikšti, o tik per tokį „p***a*“ variaciją“, – kalbėjo aktorė.

Filmas „Čia buvo Saša“ pasakoja apie porą, kuri nusprendžia įsivaikinti išvajotą mažą mergaitę, tačiau vietoj jos jiems pasiūlomas paauglys Saša. Direktorė potencialius įtėvius įkalba su berniuku drauge praleisti dieną. Kai Gabijos Siurbytės įkūnijama Jurga pasiduoda spaudimui, prasideda trijulės gyvenimą pakeisiantys įvykiai.

Visas pokalbis su Gabija Siurbyte – pilname „Ekrano kartos“ epizode:

Kalbėjome apie:

00:00:00 – Intro

00:02:24 – „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All At Once“)

00:12:25 – „Salos vaiduokliai“ („The Banshees of Inisherin“)

00:24:39 – Svečiuose – Gabija Siurbytė

00:25:25 – „Man viskas gerai“

00:27:40 – Filmo plakatas

00:29:55 – Pagrindinė herojė

00:32:17 – Santykis su kritika

00:35:32 – Filmo muzika

00:38:25 – Kodėl filmas pasirodė tik dabar?

00:40:05 – Negalėjimas žiūrėti į save

00:42:50 – „Man viskas gerai“ (SPOILERIAI)

00:49:49 – Darbas su vyru

00:54:32 – „Čia buvo Saša“

01:01:58 – Gabijos karjeros pradžia

01:07:10 – Ką žiūri Gabija?

Visą tinklalaidę galite žiūrėti ir čia: